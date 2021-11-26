اوكرانيا قلقة من إشارات "خطيرة" ترسلها موسكو على الحدود

أناتولي ستيبانوف ا ف ب/AFP

جندي اوكراني يراقف موقعا على الجبهة مع الانفصاليين الموالين لروسيا من غورليفكا بمنطقة دونيتسك في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

كييف (أ ف ب) – عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة عن قلقه من إشارات "خطيرة جدا" ترسلها روسيا إلى أوكرانيا متهما موسكو بنشر قوات جديدة على الحدود مع التعبير في الوقت نفسه عن الاستعداد الكامل لتصعيد عسكري محتمل مع موسكو.

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التوتر في أعلى مستوياته منذ أسابيع بين الطرفين المتنازعين أساسا منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 وصراع دموي بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا.

في الأسابيع الماضية، عبرت الولايات المتحدة وحلف الاطلسي والاتحاد الأوروبي باستمرار عن قلق إزاء تحركات قوات روسية على الحدود الأوكرانية، وعبرت كييف عن خشيتها من اجتياح محتمل.

وخلال مؤتمر صحافي طويل الجمعة ندد زيلينسكي ب"خطاب خطير جدا" من جانب روسيا معتبرا أن "هذه إشارة (...) إلى أن التصعيد ممكن".

اعتبر الرئيس الأوكراني أن روسيا تبحث عن ذريعة لتدخل عسكري في أوكرانيا مشيرا على سبيل المثال الى الانتقادات التي عبرت عنها موسكو حول نشر جنود حلف شمال الاطلسي في اوكرانيا واتهامات الكرملين بان كييف تقوض عملية السلام مع الانفصاليين.

وقال زيلينسكي "هناك اليوم تهويل من أن الحرب ستبدأ غدًا" متابعًا "نحن مستعدّون كليًا لكلّ تصعيد".

وأضاف "علينا الاعتماد على أنفسنا، على جيشنا، إنه قوي"، مدينًا "أعمال ترهيب" توحي بأن الحرب وشيكة.

ودعا أيضا نظيره الروسي فلاديمير بوتين الى ان "يقول علنا" انه لا ينوي اجتياح اوكرانيا ما سيشكل "إشارة هامة".

وأعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف الأحد في مقابلة مع الصحيفة الأميركية "ميليتري تايمز"، إن روسيا حشدت نحو 92 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية، متوقعة هجومًا في أواخر كانون الثاني/يناير أو مطلع شباط/فبراير.

وقد يتخلّل الهجوم المتوقّع، وفق بودانوف، ضربات جوية وقصف مدفعي، تليها هجمات جوية وبرمائية، لا سيّما على ماريوبول، بالإضافة إلى توغّل أصغر في الشمال عبر بيلاروس المجاورة.

وحذر الامين العام لحلف شمال الاطلسي الجمعة روسيا من "التداعيات" و"الثمن الذي ستدفعه اذا لجأت الى القوة ضد أوكرانيا" بعد نشرها "قوات مستعدة للقتال" على حدود هذا البلد.

- دعم غربي-

تنفي موسكو من جهتها أي خطة في هذا الصدد وتتهم بدورها كييف وحلف شمال الأطلسي والغربيين بتأجيج التوتر عبر القيام بمناورات عسكرية قرب الحدود الروسية.

وكرر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة للصحافيين إنه ليس لدى موسكو أي نية "للتدخل" في اوكرانيا.

في العام 2014، قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم ردا على وصول حكومة موالية للغرب الى السلطة، بعد عملية عسكرية تلاها استفتاء حول الضم نددت به كييف والغربيون باعتباره غير شرعي.

وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود دعما للانفصاليين، وهو أمر تنفيه موسكو. واوقعت الحرب بين الانفصالين الموالين روسيا والقوات الاوكرانية في شرق البلاد 13 ألف قتيل منذ 2014.

وحصل توتر سابق بين البلدين في نيسان/ابريل حين نشرت روسيا عشرات آلاف العسكريين على الحدود الأوكرانية للقيام "بتدريبات عسكرية" ردا على أنشطة "مهددة" من حلف شمال الأطلسي.

عبرت اوكرانيا آنذاك عن قلقها من احتمال حصول اجتياح وشيك فيما تتكثف في موازاة ذلك الحوادث المسلحة بين قوات كييف والانفصاليين.

بعد عدة أسابيع من التوتر، سحبت موسكو أخيرا قواتها من الحدود.

وتبدو القوات الاوكرانية حاليا أكثر ثقة وقوة وخبرة في القتال لا سيما بفضل مساعدة حلفائها الغربيين.

وتسلمت اوكرانيا خصوصا من الولايات المتحدة ذخائر وسفنا حربية وصواريخ مضادة للدبابات أميركية ومواد طبية. واستخدمت أيضا في الآونة الأخيرة طائرة مسيرة من صنع تركي ضد الانفصاليين في الشرق.

وأكد زيلينسكي الجمعة انه تلقى ضمانات من حلفائه الغربيين بأنهم "سيكونون الى جانبنا مهما حصل وانهم سيدعموننا".

© 2021 AFP