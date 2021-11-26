"اير فرانس" تعزز رحلاتها إلى المغرب قبل إغلاق الحدود الجوية

فاضل سنة ا ف ب

باريس (أ ف ب) – أعلنت شركة الطيران الفرنسة "اير فرانس" الجمعة أنها عززت برنامج رحلاتها الجوية من وإلى الدار البيضاء تحسبا لإغلاق الحدود الجوية المغربية.

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وقالت الشركة لوكالة فرانس برس "من أجل تسهيل عودة عملائها، ستعزز الخطوط الجوية الفرنسية برنامج رحلاتها من وإلى الدار البيضاء في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2021".

وجاء إعلان شركة الطيران بعد قرار السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية المباشرة من فرنسا بسبب انتشار وباء كوفيد -19 من جديد.

وتأخذ الشركة في الاعتبار الموعد الأول الذي أعلنه المغرب لتعليق الرحلات وهو الجمعة الساعة 23,59.

وقررت اللجنة الوزارية للتنسيق ومتابعة الإجراءات التي تحكم السفر الدولي أثناء الوباء مساء الخميس، تأجيل الموعد النهائي حتى منتصف ليل الأحد 28 تشرين الثاني/نوفمبر من أجل "تسهيل عملية عودة المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب ".

ومنذ حوالى أسبوعين عززت المملكة القيود عند حدودها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في أوروبا.

وتشمل هذه الإجراءات كل الأشخاص اللوافدين من دول مدرجة على "اللائحة باء" أي فرنسا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والجزائر وتونس، حسب آخر تحديث لوزارة الخارجية المغربية.

© 2021 AFP