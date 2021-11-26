بطولة ألمانيا: بايرن المثقل بالغيابات بسبب كورونا في امتحان سهل قبيل قمته مع دورتموند

كريستوف ستاشي ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

برلين (أ ف ب) – يخوض بايرن ميونيخ متصدر الدوري الالماني لكرة القدم امتحانه السهل نسبياً أمام ضيفه الجريح أرمينيا بيليفيلد السبت ضمن منافسات المرحلة 13، وهو يعاني من كثرة الغيابات في صفوفه بسبب فيروس كورونا مع حجر خمسة من لاعبيه، وذلك قبيل القمة المنتظرة أمام بوروسيا دورتموند في المرحلة المقبلة.

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على الورق تبدو مهمة النادي البافاري سهلة، لكن بيليفيلد العنيد يعرف جيداً كيف يقف نداً له، فاللقاء الاخير بينهما في ميونيخ انتهى بالتعادل 3-3 في شباط/فبراير الماضي، كما حصد أربع نقاط من مباراتيهما الاخيرتين في "بوندسليغا".

وعلى الرغم من غياب العديد من النجوم والاسماء الكبيرة، إلاّ أنّ مدرب بايرن الوافد الجديد يوليان ناغلسمان ما زال يملك بين يديه العديد من المواهب الشابة بمواجهة صاحب المركز الـ 17 قبل الأخير.

قلل مدرب بيليفيلد فرانك كرامر من الغيابات في صفوف بايرن، فقال ساخراً "نحن نركز على اللاعبين المتوفرين حالياً. على الفائزين الأربعة بكأس العالم والتسعة بدوري أبطال أوروبا".

ويفتقد متصدر الدوري برصيد 28 نقطة للاعب وسطه يوزوا كيميش ومهاجمه الدولي الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ غير الملقحين بفيروس كورونا، علماً أن كلاهما سيغيب أيضاً عن مواجهة القمة في المرحلة المقبلة أمام دورتموند.

وتأتي اصابة كيميش وتشوبو-موتنيغ بعد يوم من عودة بايرن إلى بافاريا عقب الفوز على دينامو كييف الأوكراني 2-1 الثلاثاء في الجولة الخامسة من المسابقة القارية الأم.

وأكّد بايرن الأحد دخول لاعبيه غير الملقحين سيرج غنابري، جمال موسيالا، والفرنسي مايكل كويزانس إلى جانب تشوبو-موتنيغ وكيميش إلى الحجر بعدما تبين انهم على اتصال بشخص مصاب بكورونا.

وتشكّل اصابات فيروس كورونا ضربة اضافية لبايرن المفتقد للفرنسي لوكاس هيرنانديز بسبب اصابة في أوتار ركبته، كما يعاني لاعب الوسط مارسيل سابيتزر من مشكلة في ربلة الساق، فيما اصيب المدافع الفرنسي تانغي نيانزو في كتفه.

في المقابل، عاد المدافع الدولي نيكلاس زوله والظهير الأيمن الكرواتي يوسيب ستانيسيتش إلى التدريبات الأربعاء بعد أن أثبتت الاختبارات الإيجابية لكوفيد في الأسبوعين الماضيين.

وكان بايرن تعرض لخسارة مفاجئة أمام أوغسبورغ 1-2 في المرحلة السابقة، ليتقلص الفارق بينه وبين وصيفه دورتموند إلى نقطة.

- اجراءات صارمة بسبب كورونا-

وعلى خلفية ارتفاع عدد الاصابات بجائحة "كوفيد-19"، فرضت السلطات الصحية المحلية التقيّد مجدداً بالقوانين الصارمة بملاعب كرة القدم، حيث سيستقبل ملعب "أليانز ارينا" في ميونيخ نسبة 25 في المئة فقط من قدرته الاستيعابية وصولاً إلى 18.745 متفرج السبت.

كما سيتم خفض عدد المشاهدين في جميع الملاعب، باستثناء ملعب نادي لايبزيغ الذي يستضيف باير ليفركوزن الرابع (21 نقطة) الأحد في ختام هذه المرحلة خلف أبواب موصدة بسبب القيود المفروضة في ولاية ساكسونيا شرق ألمانيا.

ويفتقد لاييزيغ سابع الترتيب (18 نقطة) صانع ألعابه الدولي الإسباني داني أولمو (23 عاماً) الذي أصيب بتمزق في عضلة الفخذ نهاية الأسبوع الماضي، في فصل أخير من سلسلة طويلة من الاصابات للاعب خط الوسط منذ مشاركته في نهائيات كأس أوروبا 2020 وأولمبياد طوكيو 2020 هذا الصيف.

ومن المتوقع أن يشاهد حوالي 13.000 مشاهد مباراة فولفسبورغ السادس (20 نقطة) أمام ضيفه دورتموند الذي تلقى صفعة قوية عقب خروجه من دور المجموعات في مسابقة دوري الأبطال منتصف الاسبوع الحالي.

وتعرض الفريق "الأصفر والأسود" لخسارته القارية الثالثة توالياً أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي 1-3، ما شكّل حجر عثرة أمام تأهله إلى دور ثمن النهائي واكتفائه بالانتقال لخوض مسابقة "يوروبا ليغ" عقب احتلاله للمركز الثالث في مجموعته.

وتقدّر خسائر دورتموند المالية بعد فشله في التأهل بـ 9.5 ملايين يورو (11 مليون دولار).

تأسف مدير الفريق ميكايل زورك للسقوط الأوروبي قائلاً "هي ليست فقط خسارة مالية، لكن ما حصل مؤلم من الناحية الرياضية ولصورة النادي".

ومقابل استمرار غياب المهاجم العملاق النروجي إرلينغ هالاند بسبب اصابة في وركه، يأمل دورتموند أن يستعيد النيجيري الأصل الشاب يوسوفا موكوكو (17 عاماً) الغائب عن الملاعب في 9 مباريات من العشر الاخيرة بسبب الاصابة.

ويضاف إلى لائحة الغائبين، الدولي البلجيكي ثورغان هازار بعدما جاءت نتيجته إيجابية لفيروس كورونا الإثنين الماضي.

ويحلّ فرايبورغ الثالث مع 22 نقطة ضيفاً على بوخوم السبت، فيما يستقبل أينتراخت فرانكفورت ضيفه أونيون برلين الخامس (20) الأحد.

-لاعب تحت المجهر: كريستوفر نكونكو-

لم يتأثر المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو ابن الـ 24 عاماً بتراجع مستوى ونتائج فريقه لايبزيغ وصيف العام الماضي، فهو يغرّد خارج السرب عقب تسجيله 13 هدفاً وتمريره 11 كرة حاسمة الامر الذي يجعله مرشحاً بقوة لطرق أبواب منتخب "الديوك" قريباً.

مهاجم لايبزيغ الفرنسي كريستوفر نكونكو يحتفل بعد تسجيله هدفاً في مرمى بروج البلجيكي جون تيس ا ف ب/ا ف ب

تألق نكونكو الذي يلعب عادة على الرواق في مباراة الفوز على كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفين وتمريرة حاسمة، بعد انتقاله للعب دور لاعب الوسط المهاجم.

من المتوقع أن نشاهده مجدداً ضمن توليفة من ثلاثة مهاجمين إلى جانب السويدي إميل فورسبرغ والبرتغالي أندري سيلفا، علماً أن الأوّل أضاف هدفين والثاني هدفاً في أمسية الفوز في بلجيكا.

-احصاءات مهمة-

12- عدد الانتصارات المتتالية لدورتموند أمام فولفسبورغ الذي فاز للمرة الاخيرة على منافسه في نهائي الكأس المحلية عام 2015.

6- لم يذق باير ليفركوزن طعم الفوز في مبارياته الست الأخيرة في الدوري أمام لايبزيغ، علماً أن الأخير خسر مرة واحدة (في عام 2018) خلال المواجهات العشر الأخيرة بينهما.

5- حقق نادي أرمينيا بيليفيلد خمسة انتصارات في مختلف المسابقات على بايرن ميونيخ، حيث يجب أن نعود إلى ما قبل خمسة أعوام لمشاهدة الفوز الأخير لبيليفيلد على عملاق بافاريا.

في المقابل، حقق بايرن 28 فوزاً و5 تعادلات.

© 2021 AFP