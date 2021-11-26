بطولة ألمانيا: هالاند لعودة مفاجئة الى المنافسات قبل موعدها

إينا فاسبيندر ا ف ب/ارشيف

النجم النروجي إرلينغ هالاند سجل 18 هدفًا في 13 مباراة هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده

برلين (أ ف ب) – سيحقق النجم النروجي إرلينغ هالاند عودة مفاجئة قبل أوانها الى المنافسات مع فريقه بوروسيا دورتموند في الدوري الالماني السبت، بعد غياب خمسة أسابيع بسبب الاصابة، وفق ما أعلن مدربه ماركو روزه الجمعة.

إعلان اقرأ المزيد

وغاب ابن الـ21 عامًا الذي سجل 18 هدفًا في 13 مباراة هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده عن مباريات هامة، شهدت خروج دورتموند من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وفشل النروج في التأهل الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

إلاّ أنّ المهاجم الفتاك قد يتواجد على مقاعد البدلاء للمواجهة ضد المضيف فولفسبورغ السبت في البوندسليغا ضمن منافسات المرحلة 13.

قال روزه "سيكون معنا في الرحلة، يشعر بحال جيدة ولكن عودته ستقتصر على مشاركة قصيرة إن حصلت".

ودّع الفريق "الاصفر والاسود" المسابقة القارية الام بخسارته الاربعاء ضد سبورتنيغ 1-3 في البرتغال، كانت الثالثة تواليًا قاريًا.

ويسعى دورتموند لاستعادة خدمات هالاند قبل قمة الدوري المنتظرة السبت المقبل ضد المتصدر بايرن ميونيخ على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، علمًا أن نقطة واحدة تفصل بين الفريقين.

وأضاف روزه "إذا انضم إلينا في فولفسبورغ وسارت الامور بشكل جيد خلال الاسبوع، سيكون حتمًا خيارًا" ضد بايرن.

وكان دورتموند توقع غياب هالاند حتى مطلع العام المقبل عقب تعرضه لإصابة في مفصل وركه في 19 تشرين الاول/أكتوبر الماضي ضد أياكس أمستردام الهولندي.

في غيابه، فشلت النروج قي التأهل الى كأس العالم بعد خسارتها ضد هولندا (صفر-2) لتُنهي التصفيات في المركز الثالث الذي لا يخولها حتى خوض الملحق في آذار/مارس المقبل.

© 2021 AFP