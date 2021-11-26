بطولة إسبانيا: ريال مدريد لمواصلة سلسلة نتائجه الايجابية في مواجهة اشبيلية

مدريد (أ ف ب) – يريد ريال مدريد المتصدر مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية في الاونة الاخيرة محليا وقاريا عندما يستضيف اشبيلية الثالث في لقاء قمة ضمن المرحلة الخامسة عشرة من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

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وفاز فريق العاصمة الاسبانية في 7 مباريات وتعادل في واحدة في اخر 8 خاضها في مختلف المسابقات ويبدو الفريق الاكثر ثباتا في المستوى بين فرق المقدمة في الدوري المحلي.

في المقابل، يتخلف اشبيلية عن المتصدر بفارق نقطتين لكنه لم يظهر صلابة واستقرارا في المستوى لا محليا حيث تعثر امام الافيس ومايوركا وغرناطة، ولا قاريا حيث يشارك في دوري ابطال اوروبا ويعاني في مجموعة متواضعة تضم سالزبورغ النمسوي وفولفسبورغ الالماني ورين الفرنسي. ويتعين على اشبيلية الفوز خارج ملعبه في الجولة الاخيرة ضد سالزبورغ ليحجز مكانه في ثمن النهائي، في حين حسم ريال مدريد بطاقته قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

ويعتمد المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي على خماسي مخضرم في صفوف الفريق الملكي وهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وثلاثي خط الوسط المكون من البرازيلي كازيميرو، الالماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش بالاضافة الى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة متصدر ترتيب الهدافين برصيد 10 اهداف.

كما فرض الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور نفسه هذا الموسم من خلال عروض هجومية رائعة نجح خلالهال في تسجيل 8 اهداف ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بالاضافة الى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المدافع النمسوي دافيد الابا القادم من بايرن ميونيخ في صفقة حرة مطلع الموسم الحالي.

ونظرا للاستقرار في تشكيلته، فقد دفع لاعبون اخرون الثمن بالجلوس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين او حتى في المدرجات والامر يتعلق بالمهاجم البلجيكي ادين هازار البعيد عن مستواه، والجناح الويلزي غاريث بايل بالاضافة الى لاعب الوسط المتقدم ايسكو.

-فيراري أفضل من فيات-

وعلق انشيلوتي على هذا الأمر بقوله "مهمة المدرب دائما ما تكون معقدة من هذه الناحية، لكن عندما تخوض سباقا من الافضل ان تكون لديك سياراة فيراري وليس فيات".

في المقابل، يحل اتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي والذي يتخلف عن جاره ريال بفارق 4 نقاط مباراة خارج ارضه ضد قادش في محاولة منه للخروج من دوامة العروض المخيبة في الاونة الاخيرة حيث حقق فوزين فقط في اخر 8 مباريات في مختلف المسابقات اخرها سقوطه على ارضه امام ميلان الايطالي صفر-1 في دوري الابطال وتعقيد مهمته في بلوغ ثمن النهائي.

ويحل برشلونة بقيادة مدربه الجديد واسطورته تشافي ضيفا على فياريال على ملعب الاخير "سيراميكا".

وخاض الفريق الكاتالوني مباراتين حتى الان بقيادة تشافي الذي حل بدلا من الهولندي رونالد كومان بعد النافذة الدولية الاخيرة، فحقق فوزا صعبا على اسبانيول بهدف من ركلة جزاء، قبل ان يسقط في فخ التعادل السلبي على ارضه ايضا مع بنفيكا البرتغالي ليعقد مسألة تأهله الى ثمن النهائي في المسابقة الاوروبي الاهم.

وعلق تشافي على اداء فريقه في المباراتين بقوله "رأيت اشياء جيدة جدا، ايجابية جدا. لدي شعور بأننا نستطيع التغلب على اي فريق في حال لعبنا بهذه الطريقة".

ويستطيع تشافي الاعتماد على الجناح الفرنسي السريع عثمان ديمبيلي الذي تعافى من اصابة ابعدته اسابيع عدة عن الملاعب.

واشاد تشافي بديمبيلي ورشحه لان يكون "نجما عالميا" في المستقبل وقال في هذا الصدد "لقد فاجأني. انه يحقق الفارق عندما يكون على ارضية الملعب".

في المقابل، يريد ريال سوسييداد صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين مواصلة الضغط على ريال مدريد عندما يحل ضيفا على اسبانيول.

© 2021 AFP