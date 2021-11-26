بطولة انكلترا: تشلسي يريد تعميق جراح مانشستر يونايتد

بن ستنسال ا ف ب

لندن (أ ف ب) – يسعى تشلسي الذي يحقق انطلاقة موسم رائعة محليا وقاريا الى تعميق جراح وتوجيه ضربة قاضية لمانشستر يونايتد المترنح اصلا عندما يستضيفه على ملعب ستامفورد بريدج الاحد ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

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ادى تخلف مانشستر بفارق 12 نقطة عن تشلسي المتصدر بعد مرور 12 مرحلة فقط الى اقالة مدرب الاول النروجي اولي غونار سولشاير الاسبوع الماضي وتعيين مساعده مايكل كاريك بدلا منه بانتظار تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم سيكون على الارجح الالماني رالف رانغنيك بحسب اكثر من وسيلة اعلامية محلية.

ويعيش فريق الشياطين الحمر وضعا مماثلا للفريق اللندني الموسم الماضي عندما تخلى الاخير عن مدربه واسطورته فرانك لامبارد اواخر العام الماضي واستعان بخدمات الالماني توماس توخل الذي قاده بعد اشهر قليلة من تعيينه الى احراز دوري ابطال اوروبا بالفوز على مانشستر سيتي 1-صفر في المباراة النهائية.

استمر "البلوز" في تقديم عروض رائعة هذا الموسم ويبدو بأنه يملك الاسلحة اللازمة لوضع حد لسيطرة مانشستر سيتي وليفربول على اللقب في المواسم الاربعة الاخيرة حيث يتقدم على الاول بفارق 3 نقاط وعلى الثاني بفارق 4.

وعلى الرغم من غياب هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو، ضرب تشلسي بقوة بعد النافذة الدولية بفوز لافت على خارج ملعبه على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، اتبعه بانتصار ساحق على يوفنتوس الايطالي برباعية نظيفة.

واعرب توخل عن سعادته للاشراف على مجموعة من اللاعبين المتعطشين لاحراز المزيد من الالقاب بقوله "امر ممتع التواجد في هذا النادي بشكل يومي وان اكون جزءا من هذا الفريق".

واضاف المدرب الالماني الذي خاض مباراته الرقم 50 على رأس الجهاز الفني لتشلسي ضد يوفنتوس "يتمتع لاعبو فريقي بسلوك رائع وبتصميم وعطش كبيرين وبالتالي نريد المحافظة على هذه الحيوية وهذه الاجواء ضمن المجموعة".

في المقابل، سيخوض كاريك وكتيبته اختبارا في غاية الصعوبة علما بانه نجح في اختباره الاول عندما قاد فريقه الى الفوز على فياريال الاسباني 2-صفر في عقر دار الاخير في دوري ابطال اوروبا وضمن بطاقة التاهل الى ثمن النهائي وصدارة مجموعته.

وعلق كاريك على المباراة ضد تشلسي وامكانية ان تكون الاخيرة له مع توقع قدوم رانغنيك في الايام المقبلة بقوله "كل تركيزي منصب على مباراة الاحد. كل الامور الاخرى لا تقلقني ولا اريد الدخول في تفاصيلها لانني اريد الفوز ضد تشلسي وهذا ما اتطلع اليه قدما".

ويستقبل مانشستر سيتي المنتشي بفوزه على باريس سان جرمان الفرنسي 2-1 وضمان صدارة مجموعته في دوري الابطال، وست هام صاحب الطموحات الكبيرة هذا الموسم.

وتعتبر المباراة ثأرية لسيتي لان وست هام اخرجه من كأس رابطة الاندية الانكليزية التي كان يحمل لقبها في السنوات الثلاث الماضية بفوزه عليه في عقر داره بركلات الترجيح.

ونجح وست هام في تحقيق فوز لافت ضد ليفربول 3-2 قبل جولتين ملحقا الخسارة الاولى بالفريق الاحمر، لكنه اتبعه بالخسارة امام ولفرهامبتون 1-صفر السبت الماضي.

في المقابل، يخوض ليفربول مباراة سهلة نسبيا على ساوثمبتون في مباراة سيتنافس فيها المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه لتعزيز رصيدهما التهديفي هذا الموسم حيث يحتل "الفرعون" صدارة الهدافين برصيد 11 هدفا يليه السنغالي مع 7 اهداف.

ويأمل ارسنال في النهوض من كبوته الاخيرة بسقوطه الكبير امام ليفربول برباعية نظيفة الاسبوع الماضي، بعد سلسلة من النتائج الايجابية عززت من اماله في دخول الصراع على المراكز الاربعة الاولى، وذلك عندما يستقبل نيوكاسل صاحب المركز الاخير.

ويأمل مدرب نيوكاسل الجديد ادي هاو ان يخضع لفحص سلبي للكشف عن كوفيد-19 ليتمكن من الجلوس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، علما بانه اضطر الى البقاء اسير احد الفنادق في اول مباراة رسمية له على راس الجهاز الفني ضد برنتفورد (3-3) الاسبوع الماضي لانه اصيب بالجائحة بعد ايام قليلة من توليه المهمة.

© 2021 AFP