كأس ديفيس: ديوكوفيتش وصربيا يبدآن بقوة

جو كلامار ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال مباراته والنمسوي دينيس نوفاك في كأس ديفيس لكرة المضرب، إنسبروك، النمسا في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

مدريد (أ ف ب) – بدأت صربيا بقيادة المصنف أول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش مشوارها في نهائيات كأس ديفيس للمنتخبات في كرة المضرب بقوة، وذلك من خلال الفوز بمباراتي الفردي الجمعة على النمسا ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تستضيفها الأخيرة في إنسبروك.

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وبعد بداية صعبة لأبطال 2010 حيث عانى دوشان لايوفيتش للفوز على جيرالد ميلتسر المصنف 287 عالمياً بثلاث مجموعات 7-6 (7-5) و3-6 و7-5 في ساعتين و42 دقيقة، ضرب ديوكوفيتش بقوة ولم يعطِ دينيس نوفاك فرصة لالتقاط أنفاسه بالفوز عليه 6-3 و6-2 في 58 دقيقة، مانحاً بلاده التقدم 2-صفر وبالتالي حسم المواجهة مع أصحاب الضيافة.

وستكون مباراة الزوجي المقررة لاحقاً بين فيليب كرايينوفيتش ونيكولا تشاتيتش من الناحية الصربية وأوليفر ماراتش وفيليب أوسفالد من الجهة المقابلة هامشية.

وتضم المجموعة المنتخب الألماني المحروم من خدمات نجمه ألكسندر زفيريف الثالث عالمياً والمتوج مؤخراً بلقب بطولة "أيه تي بي" الختامية.

وتقسّم المنتخبات الـ18 الى ست مجموعات من ثلاثة منتخبات كل منها.

وسيكون المنتخب الروسي من أبرز المرشحين للفوز باللقب للمرة الثالثة بعد 2002 و2006، مع وجود دانييل مدفيديف وصيف البطولة الختامية وحامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وأندري روبليف (الخامس)، أصلان كاراتسيف (18) وكارن خاتشانوف (29).

وتلعب روسيا التي تشارك تحت اسم الاتحاد الروسي لكرة المضرب من دون أن تحمل علم البلاد بسبب الحظر المفروض عليها على خلفية فضيحة التنشط الممنهج، ضمن المجموعة الأولى الى جانب إسبانيا، الغائب عنها نجمها المطلق رافايل نادال، والإكوادور.

وبعدما بدأت إسبانيا منافسات المجموعة الأولى وحملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزته عام 2019 (ألغيت نسخة 2020 بسبب كورونا) بالفوز الجمعة على الإكوادور 2-صفر في مدريد بفضل فيليسيانو لوبيس وبابلو كارينيو بوستا الفائزين في مباراتي الفردي على روبرتو كيروز وإيميليو غوميس توالياً، تبدأ روسيا مشوارها السبت بمواجهة الإكوادور.

وافتتحت البطولة بنسختها المعدلة الثانية الخميس بفوز السويد على كندا في مدريد 3-صفر ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كازاخستان أيضاً، وفرنسا على تشيكيا 2-1 في إنسبروك ضمن المجموعة الثالثة التي تضم بريطانيا، وكرواتيا على أستراليا 3-صفر في تورينو ضمن المجموعة الرابعة التي تضم المجر.

ورغم غياب ماتيو بيريتيني السابع عالمياً بسبب الإصابة، حسمت إيطاليا الجمعة مواجهتها مع الولايات المتحدة في تورينو ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وذلك بعد فوزها بمباراتي الفردي.

وتغلب لورنتسو سونيغو على رايلي أوبليكا 6-3 و7-6 (7-4)، ويانيك سينر على جون إيسنر 6-2 و6-صفر، ما يجعل مباراة الزوجي هامشية لكنها قد تلعب دوراً في حال التعادل بين منتخبين في النقاط.

وتضم المجموعة المنتخب الكولومبي الذي يبدأ مشواره السبت ضد إيطاليا.

وتُقام النهائيات من 25 تشرين الثاني/نوفمبر حتّى 5 كانون الأول/ديسمبر، على أن تتوزع المباريات بين ثلاث مدن هي العاصمة الاسبانية مدريد وإنسبروك (خلف أبواب موصدة بعد فرض هذا الاسبوع إغلاق شامل بسبب الجائحة)، وتورينو.

ويتأهل الى ربع النهائي أصحاب المركز الأول في المجموعات الست الى جانب أفضل منتخبين في المركز الثاني.

وتوزغ مباريات ربع النهائي على مدريد وتورينو وإنسبروك، فيما تقام مباريات نصف النهائي والنهائي في العاصمة الإسبانية.

© 2021 AFP