ليوناردو يؤكد بقاء بوكيتينو مدرباً لسان جرمان وينفي التواصل مع زيدان

أولي سكارف ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

قال مدرب باريس سان جرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو انه سعيد في العاصمة الباريسية بعد 11 شهراً من تسلمه مهامه الفنية

باريس (أ ف ب) – أكد البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان، لوكالة فرانس برس أن المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو باقٍ في العاصمة الباريسية مدرباً للفريق، وأنه "لم يطلب أبداً الرحيل" على الرغم من الشائعات التي تناولت مسألة مغادرته إلى مانشستر يونايتد الانكليزي.

إعلان اقرأ المزيد

كما نفى ليوناردو التقارير التي أشارت إلى أن سان جرمان اتصل بمدرب ريال مدريد الاسباني السابق زين الدين زيدان، مؤكداً انه لم "يتواصل" مع المدرب الفرنسي.

ردّ المدير الرياضي على شائعات رحيل "بوكي" إلى فريق "الشياطين الحمر" قائلاً "أعتقد أنه من المهم توضيح الموقف بالنظر إلى كمية المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها. ماوريسيو بوكيتينو متعاقد مع النادي حتى عام 2023. لا نريد أن يرحل بوكيتينو".

وتابع "لم يطلب أبداً الرحيل ولم يتصل بنا أي نادٍ بشأنه" و"لدينا الكثير من الاحترام لزين الدين زيدان، ولما فعله كلاعب ومدرب، لكن يمكنني أن أقول لكم بوضوح شديد إنه لا يوجد اتصال (بيننا) وإنه لم يحدث لقاء معه" نفيًا للمعلومات الصحافية بهذا الشأن.

وكانت صحيفة لو باريزيان اليومية نشرت في صفحتها الاولى الجمعة خبراً يشير إلى حصول "لقاء سري" بين إدارة باريس سان جرمان وزيدان، مؤكدة أن المفاوضات بدأت "منذ عدة أسابيع" بينهما.

وذكرت الصحيفة لقاء مع "زيزو" مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في قصر مونسو الباريسي الملكي والذي حضره "على الأقل" ليوناردو وجان-كلود بلان مدير عام النادي.

قال ليوناردو "من السخافة تخيّل حصول لقاء مع زين الدين زيدان في فندق كبير في باريس أمام أعين الجميع".

انتشرت شائعات تواصل النادي الباريسي مع زيدان كالنار في الهشيم في الأيام الأخيرة، وقابلتها أخبار عودة بوكيتينو إلى إنكلترا عبر بوابة يونايتد بعدما سبق له أن اشرف على توتنهام هوتسبرز لسنوات طويلة.

بوكيتينو "سعيد" في باريس

وبحسب الصحافة البريطانية، فإن مانشستر يونايتد الذي يبحث عن مدرب بعد إقالة مهاجمه السابق النروجي أولي غونار سولشاير الأحد الماضي، يقدّر الأرجنتيني البالغ 49 عاماً والذي يعرف جيداً أسرار الدوري الممتاز لأنه درب ساوثمبتون وتوتنهام.

وذكرت وكالة الرياضة الألمانية "سيد" التابعة لفرانس برس، الجمعة أن يونايتد مهتم بالتعاقد مع الألماني رالف رانغنيك لضمان الفترة الانتقالية حتى نهاية الموسم.

من ناحيته، نفى بوكيتينو عشية مباراة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وباريس سان جرمان الثلاثاء (خسر 1-2) صراحة الاهتمام المفترض من قبل "الشياطين الحمر".

وقال في مؤتمر صحافي "أقول لكم جميعاً. عقدي يستمر حتى عام 2023. أنا سعيد جداً في باريس سان جرمان، هذه حقيقة".

وأضاف "لست طفلًا. لقد أمضيت حياتي كلها في لعب كرة القدم. أدرب منذ أكثر من 12 عامًا. هناك شائعات في محيطنا. أفهم جيدًا ما يجري. أحيانًا بطريقة إيجابية وأحيانًا سلبية. لا أسمح لنفسي بأن يصرف انتباهي... الشائعات موجودة وعلينا التعايش معها".

ويحلّ سان جرمان متصدر "ليغ1" مع 37 نقطة ضيفاً على سانت إتيان الأحد ضمن منافسات المرحلة 15.

© 2021 AFP