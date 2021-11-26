مادورو في زيارة مفاجئة لكوبا في الذكرى الخامسة لرحيل فيدل كاسترو

ياميل ليج ا ف ب/ا ف ب

مسيرة شبابية في هافانا ترفع صور زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو في الذكرى الخامسة لرحيله في 24 ت2/نوفمبر 2021.

هافانا (أ ف ب) – شارك الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس في هافانا بصورة مفاجئة في تدشين "مركز فيدل كاسترو روز" الذي افتُتح تكريماً لزعيم الثورة الكوبية في الذكرى الخامسة لرحيله.

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ومادورو الذي لم يزر كوبا منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 ظهر في حفل تدشين المركز يرافقه كلّ من نظيره الكوبي ميغيل دياز-كانل والرئيس السابق ميغيل كاسترو، بحسب مشاهد بثّها التلفزيون الحكومي وخلت من أيّ خطاب رسمي.

والمركز الذي دشّن الخميس في هافانا تكريماً لفيدل كاسترو (1926-2016) يهدف لتخليد إرث زعيم الثورة الكوبية وفكره.

وشكّلت مشاركة مادورو في هذه المناسبة مفاجأة لأنّه لم يعلن عن زيارته لهافانا مسبقاً.

وفي رسالة نشرها على موقع تويتر أشاد الرئيس الفنزويلي بالزعيم الكوبي الراحل، مشيراً إلى أنّه كان "بطلاً خارقاً لا يتزعزع، عرف كيف يقود الشعب الكوبي في خضمّ الصعوبات".

ورحل "الكوماندانتي" في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 عن 90 عاماً، بعد 10 سنوات من إصابته بالمرض وتسليمه السلطة لأخيه راوول بعدما حكم البلاد طوال 47 عاماً.

© 2021 AFP