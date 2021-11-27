احباط محاولة هروب ثلاثة سجناء مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية شمال بغداد

صباح عرار ا ف ب

عراقيون في مقهى في أحد شوارع بغداد في 12 تموز/يوليو 2021

بغداد (أ ف ب) – احبطت قوات الامن العراقية فجر السبت محاولة هروب ثلاثة سجناء يرتبطون بتنظيم الدولة الاسلامية ومحكومين بالسجن المؤبد من سجن التاجي الواقع على بعد 20 كليو مترا شمال بغداد، حسبما افاد بيان رسمي.

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وافادت قيادة العمليات المشتركة في بيان رسمي "تمكنت قوة أمنية مشتركة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية من احباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي" شمالي بغداد.

واوضح البيان ان القوة "فتحت النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لاوامر القوة"، موضحة أن أحدهم قتل بينما استسلم الاثنان الاخران.

وفتحت السلطات تحقيقا بالحادث الذي يتكرر باستمرار.

ففي ايار/مايو الماضي تمكن 21 سجينا بتهمة تجارة المخدرات الهروب من من سجن الهلال الكائن في ناحية الهلالية بمحافظة المثنى البلاد.

وفي تموز/يوليو 2013 شهد العراق اخطر هروب جماعي من سجن ابو غريب الذي اغلق لاحقا حيث فر اكثر من 500 من قيادات الجهاديين الذين كانوا لبنة اساسية في المشاركة في السيطرة على ثلث اراضي البلاد منتصف 2014.

وسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على اراضي شاسعة بعد انهيار قطاعات الجيش العراقي في الموصل وحافظ على هذه الاراضي لثلاثة سنوات قبل ان تتمكن القوات العراقية بدعم التحالف الدولي استعادة الاراضي في 2017.

وتعاني السجون العراقية من اكتظاظ بعد ان القت القبض على الاف الجهاديين بعد معارك استعادة المدن التي سقطت بيد الجهاديين قبل ثلاثة سنوات.

وتسعى السلطات إلى توسيع القاعات الصغيرة التي تستوعب 10 اشخاص لكنها تضم حاليا 30 شخصا على الاقل.

ع ك/اا

© 2021 AFP