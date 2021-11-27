الدوري الأميركي للمحترفين: ليكرز يسقط بعد التمديد ثلاث مرات

إلسا غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – سقط لوس أنجليس ليكرز على أرضه بعد التمديد ثلاث مرات أمام ساكرامنتو كينغز 137-141، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وشهدت منافسة ملعب ستيبز سنتر منافسة نارية، في ظل التعادل المطلق في أول ربعين.

سجل نجم ليكرز ليبرون جيمس 30 نقطة و11 تمريرة حاسمة في 50 دقيقة، لكنه أهدر رميتين في الوقت القاتل كانتا كفيلتين بمنح فريقه الفوز. أضاف للخاسر راسل وستبروك تريبل دابل مع 29 نقطة و11 تمريرة حاسمة و10 متابعات، وأنتوني ديفيس 23 نقطة.

في المقابل، برز الموزع ديأرون فوكس لدى الفائز مع 34 نقطة و8 تمريرات حاسمة، وأضاف بادي هيلد 25 نقطة.

وبدا ساكرامنتو أفضل بعد إقالة مدربه ولك والتون اثر 8 خسارات متتالية.

وهذه المرة الثانية في مباراتين يخوض ليكرز وقتاً إضافياً، بعد فوزه على إنديانا الأربعاء، فاستقرّ في المركز السابع ضمن المنطقة الغربية.

وحقق فينيكس صنز، وصيف المنطقة الغربية، فوزه الخامس عشر توالياً، أمام مضيفه نيويورك نيكس 118-97 على ملعب ماديسون سكوير غاردن، ليعادل أطول سلسلة في تاريخه تعود إلى موسم 2007.

© 2021 AFP