بطولة ألمانيا: هالاند العائد يقود دورتموند إلى الصدارة موقتا وتشديد الخناق على بايرن

أود أندرسن اف ب

مهاجم بوروسيا دورتموند الالماني الدولي النروجي إرلينغ هالاند يحتفل بهزه شباك فولفسبورغ (3-1) في الدوري الألماني في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

برلين (أ ف ب) – قاد المهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند العائد للتو من الإصابة فريقه بوروسيا دورتموند إلى تشديد الخناق على بايرن ميونيخ حامل اللقب عندما أمَّن له الفوز على مضيفه فولفسبورغ 3-1 السبت في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة المانيا لكرة القدم.

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وسجل هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 81 بعد ثماني دقائق من دخوله مكان الدولي الهولندي دونيل مالين.

وهي المباراة الأولى لهالاند بعد غياب لخمسة أسابيع بسبب الإصابة.

وغاب ابن الـ21 عامًا الذي سجل هدفه التاسع عشر في 14 مباراة هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده عن مباريات هامة، شهدت خروج دورتموند من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وفشل النروج في التأهل الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وبكَّر فولفسبورغ بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عبر الهولندي فاوت فيخهورست بضربة رأسية من مسافة قريبة، لكن بوروسيا دورتموند حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 35 انبرى لها إيمري دجان بنجاح مدركا التعادل.

ومنح الدولي الهولندي الآخر دونيل مالين التقدم لبوروسيا دوتموند بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أسكنها على يمين الحارس (55).

وضغط فولفسبورغ بقوة بحثا عن التعادل لكنه مهاجميه اصطدموا بدفاع صلب بقيادة حارس المرمى السويسري غريغور كوبل، قبل أن يضطر مدرب دورتموند ماركو روزه إلى الدفاع بهالاند مكان مالين في الدقيقة 73.

وكاد هالاند يفعلها بعد ثوان من دخوله بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس النمسوي بافاو بيرفان، قبل أن ينجح في الدقيقة 81 في استغلال تمريرة عرضية ليوليان براندت تابعها "طائرة" بكعب قدمه اليسرى على يمين الحارس.

وهو الهدف العاشر لهالاند في سبع مباريات في الدوري هذا الموسم.

وهو الفوز الثاني تواليا لدورتموند والسادس في مبارياته السبع الأخيرة والعاشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 30 نقطة منتزعا الصدارة مؤقتا بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ الذي يستضيف ارمينيا بيليفيلد لاحقا.

في المقابل، مني فولفسبورغ بخسارته الخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 20 نقطة وتراجع الى المركز السابع بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية تواليا (تعادل مع مضيفه أرمينيا بيليفيلد 2-2 في المرحلة الماضية).

وارتقى هوفنهايم الى المركز الخامس بفارق الأهداف أمام أونيون برلين الذي يحل ضيفا على أينتراخت فرانكفورت الأحد في ختام المرحلة، وفولفسبورغ بفوزه الكبير على مضيفه غرويتر فورث 6-3.

وفرض الدولي التوغولي إيهلاس بيبو نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 32 و62 و80، وأضاف الفرنسي جورجينيو روتيه ثنائية (40 و57)، فيما سجل المدافع ماركو مايرهوفر الهدف الخامس بالخطأ في مرمى فريقه (66).

في المقابل، سجل جيمي ليفلينغ (22) وتيموثي تيلمان (46) والسويدي برانيمير هرغوتا (67) أهداف غرويتر فورث.

وأكرم كولن وفادة ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 4-1 وانتزع منه المركز العاشر بفارق الأهداف.

وسجل النمسوي ديان ليوبيتشيتش (55) ومارك أوثه (77) والسلوفيني أوندري دودا (78) والسويدي سيباستيان أندرسون (90+3) أهداف كولن الذي حقق فوزه الرابع هذا الموسم والأول في مبارياته الست الأخيرة (هزيمتان وثلاثة تعادلات)، فيما سجل يوناس هوفمان الهدف الوحيد لبوروسيا مونشنغلادباخ في الدقيقة 74.

وعمق بوخوم جراح ضيفه فرايبورغ عندما ألحق به الخسارة الثالثة تواليا والثالثة هذا الموسم بهدفين لسيباستيان بولتر (54) والصربي ميلوس بانتوفيتش (82) مقابل هدف للنمسوي فيليب لينهارت (51).

وتجمد رصيد فرايبورغ عند 22 نقطة في المركز الثالث وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز باير ليفركوزن (21 نقطة) على مضيفه لايبزيغ وأونيون برلين على مضيفه فرانكفورت الأحد في ختام المرحلة.

أما بوخوم فارتقى الى المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

وتعادل هرتا برلين مع أوغسبورغ بهدف لماركو ريختر (40) مقابل هدف لميكايل غريغوريتش (90+7).

© 2021 AFP