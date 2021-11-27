بطولة إيطاليا: أتالانتا يخمد انتفاضة يوفنتوس ويعمق جارحه

نجم يوفنتوس الدولي الارجنتيني باولو ديبالا يتحسر على إهدار إحدى الفرص في المباراة ضد أتالانتا (صفر-1) في الدوري الإيطالي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

روما (أ ف ب) – واصل أتالانتا نتائجه اللافتة في الآونة الأخيرة وأخمد الانتفاضة المحلية لمضيفه يوفنتوس وعمق جراحه عندما تغلب عليه 1-صفر على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو السبت في قمة المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

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وسجل المهاجم الدولي الكولومبي دوفان ساباتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من الألباني بيرات دجيمشيتي.

وبات ساباتا اللاعب الأكثر تسجيلا في مرمى يوفتوس منذ بداية العام 2017 حيث هز شباكه ثماني مرات في 11 مباراة في مختلف المسابقات.

وهو الفوز الأول لأتالانتا على يوفنتوس في تورينو منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 1989 عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها سجله الارجنتيني كلاوديو كانيجيا.

وكان يوفنتوس يمني النفس بمواصلة صحوته المحلية وتحقيق فوزه الثالث تواليا والاقتراب أكثر من رباعي الصدارة، وتعويض خسارته المذلة أمام مضيفه تشلسي الإنكليزي الثلاثاء في المسابقة القارية العريقة، لكنه اصطدم بأتالانتا الذي كان أكثر تصميما لمواصلة زحفه نحو الصدارة.

ومني فريق "السيدة العجوز" بخسارته الخامسة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الخمس الأخيرة فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز السابع، فيما حقق أتالانتا فوزه الثالث تواليا والثامن هذا الموسم فرفع رصيده إلى 28 نقطة بفارق الاهداف خلف إنتر ميلان الثالث وحامل اللقب الذي يلاقي مضيفه فينيتسيا لاحقا.

ولم يخسر اتالانتا في مبارياته الثماني في مختلف المسابقات وتحديدا منذ خسارته امام مانشستر يونايتد الإنكليزي 2-3 في الجولة الثالثة من المسابقة الثارية العريقة في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما يعود سقوطه الأخير في الدوري إلى الثاني من الشهر ذاته عندما خسر أمام ضيفه ميلان 2-3 أيضا.

وأنقذ الحارس الأرجنتيني خوان موسو مرمى أتالانتا من التعادل عندما تصدى لتسديدة قوية للاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو (65)، فيما حرمت العارضة النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا من هز شباك مواطنه من ركلة حرة مباشرة (90+5).

وجاء سقوط فريق "السيدة العجوز" غداة مداهمة الشرطة الإيطالية مكاتبه في إطار تحقيق حول انتقالات لاعبين مشبوهة قد تؤدي إلى نشر مبالغ مزيفة في حسابات النادي.

وبحسب بيان نشره ليلاً مكتب المدعي العام في تورينو، يركّز التحقيق على انتقالات لاعبين في السنوات الثلاث الأخيرة، وحول طريقة تقديم النتائج المالية السنوية بين 2019 و2021.

ويُتهم يوفنتوس، أنجح ناد في تاريخ الدوري الإيطالي، بتقديم معلومات خاطئة لمستثمرين واصدار فواتير لصفقات غير موجودة.

إمبولي يقلب الطاولة على فيورنتينا

وقلب إمبولي الطاولة على ضيفه فيورنتينا وتغلب عليه 2-1، فيما واصل سمبدوريا صحوته بفوزه على ضيفه فيرونا 3-1.

في المباراة الاولى، كان فيورنتينا في طريقه إلى تحقيق فوزه الثامن هذا الموسم والثاني تواليا بعدما كان ألحق الخسارة الأولى هذا الموسم بميلان عندما تغلب عليه 4-3 السبت الماضي.

وتقدم فيورنتينا بهدف لهدافه الدولي الصربي دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 57 اثر تمريرة من الدولي الإسباني السابق خوسيه كايخون، رافعا رصيده إلى 11 هدفا هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد عن شريكه السابق مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

لكن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي عبر فيليبو باندينيلي، قبل أن يمنحه أندريا بينامونتي الفوز بعد دقيقتين (89).

وصعد إمبولي إلى المركز العاشر برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين خلف فيورنتينا الذي بقي ثامنا.

وفي الثانية، حذا سمبدوريا حذو إمبولي وقلب بدوره الطاولة على ضيفه فيرونا ليخرج فائزا 3-1 محققا فوزه الرابع هذا الموسم والثاني تواليا.

وأنهى الضيوف الشوط الأول في صالحهم بهدف للفرنسي أدريان تاميز (37)، قبل أن يضرب أصحاب الأرض بقوة في الشوط الثاني بتسجيلهم ثلاثية تناوب على تسجيلها أنتونيو كاندريفا (51) والبولندي بارتوش بيريزينسكي (77) ونيكولا مورو (90).

وارتقى سمبدوريا الى المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة مقابل 19 نقطة لفيرونا التاسع.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات أودينيزي مع جنوى، وميلان مع ساسوولو، وسبيتسيا مع بولونيا، وروما مع تورينو، ونابولي مع لاتسيو.

© 2021 AFP