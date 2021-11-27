بطولة اسبانيا: فوز متاخر لبرشلونة على فياريال

جوزيه جوردان ا ف ب

مدريد (أ ف ب) – حقق برشلونة فوزا متاخرا على فياريال 3-1 في عقر دار الاخير السبت في المرحلة الخامسة عشرة من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

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وتناوب على تسجيل اهداف الفريق الكاتالوني الهولنديان فرانكي دي يونغ (48) وممفيس ديباي (88) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (90+4 من ركلة جزاء)، بعد ان ادرك المهاجم النيجيري صامويل شوكوويزي التعادل لفياريال (76).

وبقي برشلونة سابعا برصيد 23 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي يلتقي اشبيلية الاحد.

والفوز هو الثاني لبرشلونة محليا منذ ان استلم مدربه الجديد واسطورته تشافي تدريبه بعد الانتصار الاول على اسبانيول بهدف نظيف.

ودخل فياريال المباراة وهدفه تعويض خسارته على ارضه امام مانشستر يونايتد الإنكليزي صفر-2 الثلاثاء الماضي في دوري ابطال اوروبا، وبات يحتاج الى تجنب الهزيمة امام مضيفة اتالانتا الايطالي في الجولة الاخيرة مطلع الشهر المقبل ليضمن بطاقة التاهل الى ثمن النهائي. لكنه خاض المباراة في غياب مهاجمه جيرار مورينو لاصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

في المقابل، خاض الجناح المغربي الشاب عبد الصمد الزلزولي (19 عاما) اول مباراة له اساسيا في صفوف برشلونة في دور مساند لرأس الحربة ديباي.

واستمرت سلسلة فياريال بعدم الفوز على برشلونة بالذات بملعبه سيراميكا منذ تشرين الاول/اكتوبر عام 2007 عندما تغلب عليه وقتها 3-1.

وكانت الفرصة الاولى لبرشلونة عندما رفع ديباي الكرة من ركلة ركنية تابعها جيرار بيكيه برأسه وابعدها حارس فياريال خيرونيمو رولي باطراف اصابعه من تحت العارضة (4).

وشن برشلونة هجمة مرتدة سريعة بدأها صانع الالعاب دي يونغ ومررها امامية باتجاه ديباي فتخطى الاخير مدافع فياريال المخضرم وقائده راوول البيول وسدد كرة زاحفة مرت الى جانب القائم الايمن (8).

وتابع برشلونة افضليته وسدد غافي كرة بيسراه ارتدت من القائم الايسر (9).

ومرة جديدة قام دي يونغ بتمرير كرة على طبق من ذهب الى ديباي لينفرد الاخير بالحارس رولي لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث (19).

وبدأ فياريال يدخل اجواء المباراة تدريجيا ودانت له السيطرة في الدقائق العشرين الاخيرة وكانت ابرز فرصة له عندما ارتقى باو توريس لكرة برأسه والمرمى مشرع امامه لكنه سدد فوق العارضة (32)، واخرى عندما انفرد الهولندي ارنو دانجوما بالحارس الالماني مارك اندريه تير شتيغن لكن الاخير تصدى لمحاولته ببراعة (39).

وافتتح دي يونغ التسجيل مطلع الشوط الثاني لكن حكم الراية رفع الراية معتبرا صاحب الهدف متسللا، لكن بعد الاحتكام الى تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، تم احتسابه ليتقدم الفريق الكاتالوني (50).

وهبط الايقاع نوعا ما بعد الهدف قبل ان يسجل المهاجم البديل شوكوويزي هدف التعادل عندما سدد كرة بسن قدمه اليسرى بعيدا عن متناول حارس برشلونة (75).

وبدا برشلونة ضائعا بعد الهدف لان فياريال نجح في اختراق دفاعه أكثر من مرة وكاد مانويل تريغيروس يسجل الهدف الثاني لكنه تباطأ في التسديد (80)، وكان دانجوما قاب قوسين أو أدنى من خطف هدف الفوز بعد مجهود فردي لكن تسديدته مرت الى جانب القائم (84).

وخلافا لمجريات اللعب تلاعب ديباي بدفاع فياريال وسجل هدف التقدم (88) قبل ان يوجه كوتينيو الذي نزل بديلا في الشوط الثاني الضربة القاضية لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

© 2021 AFP