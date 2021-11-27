بطولة فرنسا: ليل يواصل نزيف النقاط ونيس يفرط في فرصة تعزيز وصافته

فرانسوا لو بريستي اف ب

مهاجم ليل الدولي التركي براق يلماز يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى نانت (1-1) في الدوري الفرنسي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

باريس (أ ف ب) – واصل ليل حامل اللقب نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه نانت 1-1 السبت في المرحلة الخامسة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

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ودخل ليل المباراة منتشيا بخطوته العملاقة نحو ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه سالزبورغ النمسوي 1-صفر الثلاثاء، حيث انتزع منه صدارة المجموعة السابعة في الجولة الخامسة قبل الأخيرة وبات على بعد نقطة واحدة من تخطي دور المجموعات.

وبكر ليل بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي التركي براق يلماز في الدقيقة التاسعة، ورد الضيوف بعد 13 دقيقة بواسطة لودوفيك بلاس (24).

وحصل ليل على ركلة جزاء اثر عرقلة التركي زكي تشيليك أمام المرمى من المدافع البرازيلي فابيو الذي تلقى البطاقة الحمراء مباشرة، فانبرى لها المهاجم الدولي الكندي جوناثان ديفيد لكن الحارس ألبان لافون تصدى لها قبل أن يشتتها الدفاع إلى ركنية لم تثمر (80).

وهي المباراة السادسة تواليا لليل دون انتصار، فسقط في فخ التعادل للمرة الرابعة مقابل خسارتين، فبقي في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة مقابل 19 نقطة لنانت الثالث عشر.

وفي مباراة ثانية، فرط نيس في فرصة تعزيز موقعه في المركز الثاني بخسارته المفاجئة أمام ضيفه متز صاحب المركز الأخير بهدف وحيد سجله فابيان سنتونز في الدقيقة 31.

وتجمد رصيد نيس عند 26 نقطة وبات مهددا بالتراجع الى المركز الرابع في حال فوز رين (25 نقطة) على مضيفه لوريان، ومرسيليا (23 نقطة) على ضيفه تروا الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، حقق متز فوزه الثاني هذا الموسم فرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف سانت إتيان الذي يستضيف باريس سان جرمان المتصدر غدا.

ويلعب غدا أيضا بوردو مع بريست، وموناكو مع ستراسبورغ، ورينس مع كليرمون فيران، ومونبلييه مع ليون.

© 2021 AFP