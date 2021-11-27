دوري "أن بي ايه": ليكرز يسقط بعد التمديد ثلاث مرات والفوز الـ15 توالياً لفينيكس

إلسا غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – سقط لوس أنجليس ليكرز على أرضه بعد التمديد ثلاث مرات أمام ساكرامنتو كينغز 137-141، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما عادل فينيكس صنز ثاني أطول سلسلة في تاريخه بفوزه الخامس عشر توالياً.

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وشهدت منافسة ملعب ستيبلز سنتر منافسة نارية، في ظل التعادل المطلق في أول ربعين.

سجل نجم ليكرز ليبرون جيمس 30 نقطة و11 تمريرة حاسمة في 50 دقيقة، لكنه أهدر رميتين في الوقت القاتل كانتا كفيلتين بمنح فريقه الفوز. أضاف للخاسر راسل وستبروك تريبل دابل مع 29 نقطة و11 تمريرة حاسمة و10 متابعات، وأنتوني ديفيس 23 نقطة.

في المقابل، برز الموزع ديأرون فوكس لدى الفائز مع 34 نقطة و8 تمريرات حاسمة، وأضاف بادي هيلد 25 نقطة.

وبدا ساكرامنتو أفضل بعد إقالة مدربه ولك والتون اثر 8 خسارات متتالية.

وهذه المرة الثانية في مباراتين يخوض ليكرز وقتاً إضافياً، بعد فوزه على إنديانا الأربعاء، فاستقرّ في المركز السابع ضمن المنطقة الغربية.

وحقق فينيكس صنز، وصيف المنطقة الغربية، فوزه الخامس عشر توالياً، أمام مضيفه نيويورك نيكس 118-97 على ملعب ماديسون سكوير غاردن الشهير، ليعادل ثاني أطول سلسلة في تاريخه. وتبلغ أطول سلسلة لفينيكس 17 فوزاً في موسم 2007.

بوكر يلمع

وسجّل للفائز نجمه ديفن بوكر 32 نقطة، وأضاف الموزع المخضرم كريس بول 14 نقطة و10 تمريرات حاسمة ولاعب الارتكاز دي أندري ايتون 14 نقطة و13 متابعة.

قال لاعب فريق "كل النجوم" بوكر الذي يواجه فريقه بروكلين نتس، المرشح للمنافسة على اللقب، السبت في مباراة قوية "نعرف أن خصمنا قوي غداً وارتاح أكثر منا. يجب أن نخوض المباراة بذهنية مماثلة، نطبّق أسلوبنا، ندافع على أعلى مستوى كي نحسم المواجهة".

وعاد ميلووكي باكس حامل اللقب بالفوز من أرض دنفر ناغتس 120-109، بفضل نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 24 نقطة و13 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

وبدا النيجيري الأصل البالغ 26 عاماً واثقاً بنفسه، عندما حاول سحق الكرة بتمريرة لعبها لنفسه على لوحة السلة.

وساهم بات كونوتون بفوز باكس، مسجلاً 20 نقطة وأضاف كريس ميدلتون 17.

قال لاعبه جرو هوليداي صاحب 16 نقطة "مررنا في بعض اللحظات الصعبة، لكننا نشعر بالارتياح الآن".

ويغيب عن دنفر عملاقه الصربي نيوكلا يوكيتش منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر لآلام في معصمه، والجناح مايكل بورتر جونيور لاصابة في ظهره قد تبعده عن كامل الموسم، فيما لا يزال جمال موراي يتعافى من إصابة في الرباط الصليبي لركبته منذ العام الماضي.

وهذه سادس خسارة توالياً لدنفر، صاحب المركز التاسع في المنطقة الغربية.

وعوّض شيكاغو بولز خسارتين توالياً، بفوز ساحق على أرض أورلاندو ماجيك الجريح 123-88، بفضل ديمار ديروزان (23 نقطة) وزاك لافين (21).

ارتقى الفريق الأحمر إلى المركز الثاني في المنطقة الشرقية، وراء بروكلين نتس، قبل مواجهة ميامي هيت الثالث يوم السبت.

وبعد خسارة ممفيس غريزليز نجمه جا مورانت لالتواء في ركبته مطلع مواجهة مضيفه أتلانتا هوكس، خسر المباراة 100-132.

أما متصدر الغربية غولدن ستايت ووريرز (17-2)، بفارق مباراة عن صنز، فقد حقق فوزه السادس توالياً على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 118-103.

وكالعادة، كان الموزع ستيفن كوري الأفضل مع 32 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

ورحّب ديترويت بيستونز بلاعبه العائد من ايقاف إيزياه ستيوارت بعد مشاجرة مع نجم ليزر ليبرون جيمس وتعرّضه لضربة بالمرفق على وجهه.

سجّل 4 نقاط و12 متابعة في 27 دقيقة، خلال الخسارة أمام لوس أنجليس كليبرز 96-107. وسجل للفائز الذي يحتل المركز الخامس في الغربية الموزع ريجي جاكسون 21 نقطة وأضاف بول جورج 12 نقطة.

© 2021 AFP