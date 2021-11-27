قرار رئيس اسرائيل إشعال الشمعة الأولى لعيد الانوار في الحرم الابراهيمي يثير غضب حماس

القدس (أ ف ب) – دعت حركة حماس الإسلامية الفلسطينية إسرائيل إلى "تحمل المسؤولية الكاملة" عن قرار الرئيس الإسرائيلي إشعال الشمعة الأولى لعيد الانوار اليهودي التقليدي الأحد في الحرم الابراهيمي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

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وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الجمعة أنه سيشارك في المراسم التي ستقام في الحرم الإبراهيمي الذي يعد رابع الأماكن المقدسة عن المسلمين والثاني عند اليهود.

والخليل، وهي أكبر مدينة في الضفة الغربية، هي موطن لحوالى ألف يهودي يعيشون تحت الحماية العسكرية، بين أكثر من 200 ألف فلسطيني.

يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وقال القيادي في حركة حماس في بيان نشره الموقع الرسمي للحركة إن "عزم رئيس الكيان الصهيوني يتسحاق هرتسوغ بإضاءة الشمعة الأولى بمناسبة ما يسمى بعيد الأنوار التلمودي في المسجد الإبراهيمي في الخليل يوم الأحد القادم يمثل استفزازا لمشاعر شعبنا الفلسطيني وانتهاكا صارخا لحرمة المسجد الإبراهيمي، والاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الاعتداء".

كما أثار إعلان الرئاسة الإسرائيلية غضب حزب "ميرتس" اليساري المناهض للاستيطان.

وحركة حماس مدرجة على القائمة السوداء للمنظمات "الإرهابية" في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

© 2021 AFP