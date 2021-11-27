كأس ليبرتادوريس: بالميراس يحتفظ باللقب

لاعب بالميراس البرازيلي ديفيرسون يحتفل بتسجيله هدف الفوز في مرمى مواطنه فلامنغو (2-1 بعد التمديد) في المباراة النهائية لمسابقة كأس ليبرتادوريس في مونتيفيديو في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

مونتيفيديو (أ ف ب) – احتفظ بالميراس بلقبه بطلا لمسابقة كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية في كرة القدم بفوزه على مواطنه فلامنغو 2-1 بعد التمديد السبت في المباراة النهائية على ملعب سينتيناريو الأسطوري في مونتيفيديو عاصمة الأوروغواي.

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وبكر بالميراس بالتسجيل عبر لاعب وسطه رافايل فيغا في الدقيقة الرابعة، وأدرك المهاجم غابريال باربوزا الملقب بـ"غابيغول" التعادل في الدقيقة 72 فارضا الاحتكام الى التمديد.

وسجل المهاجم البديل ديفيرسون هدف الفوز في الدقيقة 94.

وكرر بالميراس إنجازه العام الماضي وحسم النهائي البرازيلي-البرازيلي الثاني تواليا في صالحه بعدما كان تغلب على مواطنه سانتوس 1-صفر.

وبات بالميراس الذي صام عن الفوز في مبارياته الأربع الاخيرة، أول فريق يحتفظ بلقبه القاري منذ أن نجح في ذلك بوكا جونيورز الارجنتيني موسمين متتاليين عامي 2000 و2001.

وضمن بالميراس مشاركته في كأس العالم للأندية المقررة في العاصمة الإماراتية أبوظبي مطلع العام المقبل، علما بأنه حل رابعا في نسخة العام الماضي بخسارته أمام الأهلي المصري بركلات الترجيح 2-3 بعد انتهاء الوقت الاصلاي بالتعادل السلبي.

ولحق بالميراس بتشلسي الانكليزي بطل أوروبا، الاهلي المصري بطل افريقيا، الهلال السعودي بطل آسيا، الجزيرة الاماراتي بطل موسم 2020-2021، اوكلاند النيوزيلندي بطل اوقيانوسيا، بانتظار الفائز بنهائي كونكاكاف (أميركا الوسطى والشمالية والكارايبي) بين مونتيري وكلوب أمريكا المكسيكيين.

وهو اللقب الثالث لبالميراس في تاريخ مشاركاته في المسابقة بعد عامي 1999 و2020 فعادل إنجاز مواطنيه ساو باولو (1992 و1993 و2005) وسانتوس (1962 و1963 و2011) وغريميو (1983 و1995 و2017) كأكثر الاندية البرازيلية ألقابًا فيها.

يذكر أن الرقم القياسي المطلق في المسابقة يحمله نادي إنديبينديينتي الارجنتيني مع 7 ألقاب أمام مواطنه بوكا جونيورز (6 ألقاب) وبينارول الأوروغوياني (5 القاب) وريفر بلايت وإستويانتيس الأرجنتينيين (4 ألقاب كل منهما).

في المقابل، فشل فلامنغو في التتويج بلقبه الثالث بعد عامي 1981 و2019.

وسيطر ناديا بالميراس القادم من ولاية ساو باولو، وفلامنغو من ريو دي جانيرو، على الكؤوس في السنوات الاخيرة بإحرازهما 10 من أصل 27 لقبًا محليًا وقاريًا آخر خمسة أعوام، بينها 4 ألقاب محلية في السنوات الخمس الاخيرة (2016 و2018 لبالميراس، و2019 و2020 لفلامنغو).

© 2021 AFP