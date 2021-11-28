بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يسقط وست هام ويضع الضغط على تشلسي

أولي سكارف ا ف ب

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بهدف البرازيلي فرناندينيو ضد وست هام يونايتد في الدوري الانكليزي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – أسقط مانشستر سيتي ضيفه وست هام يونايتد 2-1 الاحد ليرتقي الى صدارة الدوري الانكليزي الممتاز متساويًا بالنقاط مع تشلسي، قبل موقعة الاخير المرتقبة على أرضه مع مانشستر يونايتد لاحقًا، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة.

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وواصل سيتي صحوته محليًا محققًا انتصاره الثاني تواليًا بأهداف الالماني إلكاي غوندوغان (33) والبرازيلي فرناندينيو (90)، فيما سجل الارجنتيني مانويل لانزيني هدف الضيوف (90+4).

ورفع فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا رصيده الى 29 نقطة متخلفًا بفارق الاهداف عن تشلسي، فيما تجمد رصيد وست هام عند 23 في المركز الرابع.

ودخل سيتي الى المباراة في أجواء مثلجة أدت الى إرجاء مواجهة بيرنلي وضيفه توتنهام في وقت سابق، في أعقاب فوز هام على باريس سان جرمان الفرنسي 2-1 منتصف الاسبوع ليضمن صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

وأحكم سيتي سيطرة مطلقة على المباراة وكان بإمكانه التسجيل أكثر لو نجح في ترجمة فرصه. وافتتح التسجيل عندما وصلت الكرة الى غوندوغان أمام المرمى بعد تسديدة من الجزائري رياض محرز وبلبلة داخل المنطقة، تابعها في الشباك (33).

ومنح فرناندينيو هدف الطمأنينة في الدقيقة الاخيرة بعد أن وصلته تمريرة من غوندوغان الى وسط المنطقة تابعها في الشباك.

وأحرز لانزني هدفًا رائعًا عندما افتك الكرة من فرناندينيو على مشارف منطقة سيتي وسددها قوية ارتطمت بزاوية المرمى لتتهادى في الشباك (90+4).

واستعاد ليستر سيتي نغمة الانتصارات بعد ثلاث مباريات تواليًا في الدوري من دون فوز، بانتصار مثير 4-2 على واتفورد وسط تساقط كثيف للثلوج.

وسجل جايمي فاردي ثنائية (34 و42) بعد أن افتتح جيمس ماديسون التسجيل (16)، فيما أحرز أديمولا لوكمان الرابع (68). بينما سجل جوشوا كينغ (30 من ركلة جزاء) والنيجيري إيمانويل دينيس (61) هدفي واتفورد.

ورفع فريق الثعالب رصيده الى 18 نقطة في المركز التاسع.

ودخل فريق المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز المباراة بعد فوزه الخميس 3-1 على ليغيا وارسو البولندي ليرتقي الى صدارة مجموعته في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" قبل الجولة الاخيرة التي ستجمعه بنابولي في ايطاليا.

وافتتح ماديسون التسجيل عندما رفع المدافع الايرلندي الشمالي جوني إيفانز كرة طويلة خلف المدافعين، فشل الدفاع في تشتيتها لتسقط أمام الانكليزي سددها الى يمين الحارس.

وعادل جوشوا كينغ من ركلة جزاء تحصل عليها دينيس إثر عرقلة من النيجيري ويلفريد نديدي (30).

إلا أن جايمي فاردي ردّ بهدف جميل بعد تمريرة مميزة من ماديسون الى الجهة اليسرى داخل المنطقة فوق المدافعين، غمزها فاردي فوق الحارس من زاوية ضيقة.

وسجل الانكليزي المخضرم هدفه الشخصي الثاني برأسية بعيدة نحو القائم الثاني إثر ركنية من ماديسون (42)، رافعًا رصيده الى تسعة أهداف في الدوري هذا الموسم في المركز الثاني خلف المصري محمد صلاح نجم ليفربول (11).

وعلى أرض بيضاء مثلجة في الشوط الثاني، خطف دينيس الكرة من الخصم وانطلق نحو المرمى مسجلاً هدف تقليص الفارق، إلا أن أصحاب الارض حسموا النتيجة عندما وصلت كرة عرضية الى لوكمان امام المرمى (68).

© 2021 AFP