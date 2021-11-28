بطولة إيطاليا: ميلان يواصل نتائجه المخيبة بخسارة ثانية تواليًا

إيزابيلا بونوتو ا ف ب

مهاجم ساسوولو دومينيكو بيراردي يسجل ضد ميلان في سان سيرو في الدوري الايطالي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

ميلانو (أ ف ب) – واصل ميلان نتائجه السيئة محليًا ومُني الاحد بخسارة ثانية تواليًا أمام ضيفه ساسوولو 1-3 على ملعب سان سيرو ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة، ليمنح نابولي فرصة الانفراد بالصدارة.

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وهذه المباراة الثالثة على التوالي التي لا يذق فيها ميلان طعم الفوز في الدوري، بعد سقوطه أمام فيورنتينا الاسبوع الماضي في أعقاب تعادل مع جاره إنتر الذي بات يبتعد عنه بفارق نقطة في المركز الثالث.

وتجمد رصيد المدرب ستيفانو بيولي الذي مدد الجمعة عقده مع النادي حتى 2023، عند 32 نقطة بفارق الاهداف عن نابولي الذي سيكون قادرًا على الانفراد بالصدارة في حال تعادله أو فوزه مع ضيفه لاتسيو لاحقًا.

وتقدم ميلان عبر مدافعه أليسيو رومانيولي (22) الذي طرد لاحقاً في الدقيقة 77، إلاّ أنّ الضيوف ردوا بأهداف جانلوكا سكاماكا (24)، وثانٍ عكسي للدنماركي سيمون كاير في مرمى فريقه وثالث لدومينيكو بيراردري (66).

وكان ميلان دخل الى اللقاء بعد فوز قاتل بهدف دون رد خارج أرضه ضد أتلتيكو مدريد الاسباني الثلاثاء، ليُبقي على آماله حيّة في التأهل الى الادوار الاقصائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي عاد إليها للمرة الاولى منذ العام 2014.

وعاد الحارس الفرنسي مايك مينيان لحماية عرين ميلان بعد تعافيه من جراحة في أربطة معصمه الايسر خضع لها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأجرى بيولي العديد من التغييرات على التشكيلة التي بدأت في مدريد، إذ أجبرت إصابة الفرنسي أوليفييه جيرو والكرواتي أنتي ريبيتش على مشاركة المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أساسيًا الى جانب البرتغالي رافايل لياو والاسباني المغربي الاصل براهيم دياز والبلجيكي ألكسيس سالاماكرز. فيما شارك الفرنسي تييمويه باكايوكو أساسيًا للمرة الاولى هذا الموسم الى جانب الجزائري اسماعيل بن ناصر في الوسط.

وافتتح رومانيولي التسجيل برأسية إثر عرضية من الظهير الفرنسي ثيو هرنانديز (21).

وعادل ساسوولو بتسديدة رائعة من سكاماكا (24)، قبل أن يسجل قائد الدنمارك كاير هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه (33).

وقضى بيراردي على أي آمال بالعودة بتسجيله الهدف الثالث عندما تسلّم الكرة داخل المنطقة عن الجهة اليمنى وسدد من زاوية ضيقة الى يمين مينيان (66).

وطرد رومانيولي ببطاقة حمراء مباشرة لخطأ على آخر مهاجم البديل الفرنسي غريغوار ديفريل.

وحصد المدرب الاوكراني أندري شيفتشنكو أولى نقاطه مع جنوى بعد تعادل سلبي مع مضيفه أودينيزي.

© 2021 AFP