بطولة اسبانيا: إسبانيول يسقط سوسييداد ويحول دون استعادته للصدارة

جوزيب لاغو ا ف ب/ا ف ب

لاعبو ريال سوسييداد بعد الخسارة أمام إشبيلية في الدوري الاسباني لكرةو القدم على ملعب كورنيا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

مدريد (أ ف ب) – فاجأ إسبانيول ضيفه ريال سوسييداد وألحق به خسارته الثانية هذا الموسم في الدوري الاسباني لكرة القدم، بعد فوزه عليه 1-صفر الاحد ضمن منافسات المرحلة 15.

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ويدين إسبانيول الذي رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع، بالنقاط الثلاث إلى لاعب وسطه الفنزويلي أنخل هيريرا صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 77.

وفوت سوسييداد فرصة استعادة الصدارة من ريال مدريد ولو موقتا بعدما تجمد رصيده عند 29 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن النادي الملكي الذي يستقبل لاحقاً ضيفه إشبيلية الثالث (28) في قمة مباريات هذه الأمسية.

كما يلعب لاحقاً حامل اللقب أتلتيكو مدريد الخامس (26) أمام مضيفه قادش.

ولم يذق سوسييداد طعم الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة في مختلف المسابقات، إذ تعادل سلباً أمام فالنسيا في الدوري وخسر أمام موناكو الفرنسي 1-2 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة "يوروبا ليغ" الخميس، قبل أن يخسر مجدداً أمام إسبانيول.

على ملعب استادي كورنيا-إل برات وأمام 19.935 متفرج ضغط سوسييداد للعودة بالنقاط الثلاث وهدد مرمى مضيفه، لينتهي الشوط الأوّل بالتعادل السلبي.

واعتقد النادي الباسكي انه افتتح التسجيل في الدقيقة 65 كما دأب أن يفعل حيث سجل 17 هدفاً في الشوط الثاني هذا الموسم، مقابل هدفين في الأوّل، إلا أن حكم المباراة الذي تسبب بتغيير مسار الكرة عقب اصطدامها به ألغى هدف البديل المهاجم السويدي أليكسندر إيزاك وقام بعملية اسقاط للكرة.

ومن كرة من منتصف الملعب، سجل إسبانيول هدف اللقاء في الدقيقة 77 عبر أنخل هيريرا، في عامه الأوّل قادماً من غرناطة، بعدما تابع كرة صدها الحارس أليكس روميرو تسديدة قوية في الشباك.

© 2021 AFP