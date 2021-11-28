بطولة فرنسا: ماركينيوس يهدي سان جرمان الفوز في مشاركة أولى موفقة لراموس

المدافع البرازيلي ماركينيوس (الثاني من اليسار) يحتفل بعد التسجيل لباريس سان جرمان في مرمى مضيفه سانت إتيان في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

باريس (أ ف ب) – أهدى قلب الدفاع القائد البرازيلي ماركينيوس الفوز لباريس سان جرمان على مضيفه سانت إتيان 3-1 بتسجيله ثنائية الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك في لقاء شهد المشاركة الأولى لقلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس مع النادي الباريسي.

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وعانى سان جرمان لتحقيق فوزه الثالث عشر للموسم، لكنه نجح في نهاية المطاف في خطف النقاط الثلاث والابتعاد في الصدارة بفارق 14 نقطة عن نيس الثاني الذي خسر السبت أمام متز صفر-1، بفضل ماركينيوس الذي أدرك التعادل حين كان فريقه متخلفاً ثم حسم الانتصار بتسجيله الهدف الثالث في الوقت القاتل.

وسيتقلص الفارق بين سان جرمان وأقرب ملاحقيه الى 12 نقطة في حال نجح رين الثالث في الفوز على ضيفه لوريان وإزاحة نيس عن الوصافة.

وسيكون النادي الباريسي الأسبوع المقبل أمام فرصتين ثمينتين للقضاء على حلم نيس ولنس الثالث حالياً بانتظار لقاء مرسيليا مع تروا مساءً، بمنافسته على الزعامة إذ يستضيف الأول الأربعاء في العاصمة ثم يحل السبت ضيفاً على الثاني.

وبعد طول انتظار، سجل راموس الأحد مشاركته الأولى بقميص سان جرمان الذي انتقل اليه ابن الـ35 عاماً الصيف المنصرم قادماً من ريال مدريد، ولعب أساسياً في قلب الدفاع بجانب ماركينيوس.

ولم يخض قائد ريال السابق أي دقيقة بقميص نادي العاصمة منذ انضمامه اليه الصيف المنصرم في صفقة انتقال حر، وذلك بسبب الإصابة في ربلة الساق، ما جعل البعض يشكك بقدرة بطل مونديال 2010 على العودة الى المنافسة على أعلى المستويات.

لكن راموس الذي أدرج ضمن قائمة الفريق الذي خسر في منتصف الأسبوع أمام مانشستر سيتي الإنكليزي (1-2) في دوري الأبطال من دون أن يشارك، فرض نفسه بقوة منذ المباراة الأولى، ولعب دوراً مؤثراً في حرمان سانت إتيان، القابع في المركز التاسع عشر قبل الأخير بانتصارين فقط حققهما في المرحلتين الماضيتين، من تحقيق فوزه الأول على نادي العاصمة منذ 2012.

وبدأ النادي الباريسي اللقاء بشكل سيء إذ تخلف في الدقيقة 23 عبر الغابوني دينيس بوانغا، لكن فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو استفاد من النقص العددي في صفوف المضيف ليدرك التعادل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عبر ماركينيوس (2+45)، ثم تقدم في الشوط الثاني عبر الأرجنتيني أنخل دي ماريا بعد تمريرة متقنة من مواطنه ليونيل ميسي (79) الذي لعب دور المرر أيضاً في هدف الاطمئنان الذي سجله ماركينيوس في الثواني الأخيرة (1+90).

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