بطولة فرنسا: ماركينيوس يهدي سان جرمان الفوز في مشاركة أولى موفقة لراموس

المدافع البرازيلي ماركينيوس (الثاني من اليسار) يحتفل بعد التسجيل لباريس سان جرمان في مرمى مضيفه سانت إتيان في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

باريس (أ ف ب) – أهدى قلب الدفاع القائد البرازيلي ماركينيوس الفوز لباريس سان جرمان على مضيفه سانت إتيان 3-1 بتسجيله ثنائية الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك في لقاء شهد المشاركة الأولى لقلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس مع النادي الباريسي وثلاث تمريرات حاسمة للأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وعانى سان جرمان لتحقيق فوزه الثالث عشر للموسم، لكنه نجح في نهاية المطاف في خطف النقاط الثلاث والابتعاد في الصدارة بفارق 14 نقطة عن نيس الثاني الذي خسر السبت أمام متز صفر-1، بفضل ماركينيوس الذي أدرك التعادل حين كان فريقه متخلفاً ثم حسم الانتصار بتسجيله الهدف الثالث في الوقت القاتل.

وسيتقلص الفارق بين سان جرمان وأقرب ملاحقيه الى 12 نقطة في حال نجح رين الثالث في الفوز على ضيفه لوريان وإزاحة نيس عن الوصافة.

وسيكون النادي الباريسي الأسبوع المقبل أمام فرصتين ثمينتين للقضاء على حلم نيس ولنس الثالث حالياً بانتظار لقاء مرسيليا مع تروا مساءً، بمنافسته على الزعامة إذ يستضيف الأول الأربعاء في العاصمة ثم يحل السبت ضيفاً على الثاني.

وبعد طول انتظار، سجل راموس الأحد مشاركته الأولى بقميص سان جرمان الذي انتقل اليه ابن الـ35 عاماً الصيف المنصرم قادماً من ريال مدريد، ولعب أساسياً في قلب الدفاع بجانب ماركينيوس.

ولم يخض قائد ريال السابق أي دقيقة بقميص نادي العاصمة منذ انضمامه اليه الصيف المنصرم في صفقة انتقال حر، وذلك بسبب الإصابة في ربلة الساق، ما جعل البعض يشكك بقدرة بطل مونديال 2010 على العودة الى المنافسة على أعلى المستويات.

لكن راموس الذي أدرج ضمن قائمة الفريق الذي خسر في منتصف الأسبوع أمام مانشستر سيتي الإنكليزي (1-2) في دوري الأبطال من دون أن يشارك، فرض نفسه بقوة منذ المباراة الأولى، ولعب دوراً مؤثراً في حرمان سانت إتيان، القابع في المركز التاسع عشر قبل الأخير بانتصارين فقط حققهما في المرحلتين الماضيتين، من تحقيق فوزه الأول على نادي العاصمة منذ 2012.

سان جرمان يستفيد من التفوق العددي

وفي ظل افتقاده ثلاثي الوسط الإيطالي ماركو فيراتي والإسباني أندر هيريرا والهولندي جورجينيو فينالدوم، عانى فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الشوط الأول من اللقاء وتخلف قبل أن يستفيد من النقص العددي في صفوف مضيفه لقلب الطاولة على الأخير.

واعتقد سان جرمان أنه افتتح التسجيل منذ الدقيقة الخامسة عبر البرازيلي نيمار الذي وصلته الكرة بعدما تسديدة لميسي، لكن حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" تدخل لإلغاء الهدف بداعي التسلل على البرازيلي.

وفي أجواء مناخية صعبة ووسط تساقط الثلوج فوق ملعب "جوفرا غيشار"، وجد سان جرمان نفسه متخلفاً في الدقيقة 23 بهدف للغابوني دينيس بوانغا الذي كان في المكان المناسب ليتابع الكرة في الشباك بعدما صدها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما إثر تسديدة من تيموتي كولودجيجاك بعد تمريرة جميلة متقنة من التونسي وهبي الخزري.

وألغى الحكم الهدف في بادىء الأمر بداعي التسلل، لكنه عاد واحتسبه بعد استشارة "في أيه آر".

وحاول سان جرمان جاهداً العودة الى اللقاء بمحاولات لكيليان مبابي ونيمار لكن النتيجة بقيت على حالها بسبب تألق الحارس الإنكليزي إتيان غرين، لاسيما في الدقيقة 41 حين تصدى لانفراد مبابي.

ميسي يتألق تمريراً وإصابة نيمار

لكن الأمور أصبحت أكثر سهولة بالنسبة لنادي العاصمة بعدما اضطر سانت إتيان لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين إثر الطرد المباشر لكولودجيجاك نتيجة إعاقته مبابي حين كان الأخير في طريقه للانفراد بالمرمى (45).

ودفع سانت إتيان سريعاً ثمن هذا الطرد مباشرة من الركلة الحرة التي تسبب بها كولودجيجاك والتي نفذها ميسي الى رأس ماركينيوس، فحولها القائد في الشباك (2+45).

وضغط الضيوف في مستهل الشوط الثاني بحثاً عن التقدم لكنهم اصطدموا بعناد فريق المدرب كلود بوييل الذين شكلوا الخطورة بهجماتهم المرتدة.

وجاء الفرج لسان جرمان في الدقيقة 79 حين قام ميسي بمجهود فردي قبل أن يمرر كرة رائعة لمواطنه دي ماريا على الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء، فسددها قوسية في الزاوية البعيدة.

لكن فرحة نادي العاصمة لم تكن كاملة، إذ خسر جهود نيمار في الدقائق الأخيرة بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، إلا أن ذلك لم يؤثر فنياً على الفريق إذ أضاف الهدف الثالث بكرة رأسية أخرى من ماركينيوس بعد عرضية من ميسي الذي كان مهندس الأهداف الثلاثة لفريقه (1+90).

© 2021 AFP