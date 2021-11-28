دوري أن بي أيه: بوكر يقود صنز لفوزه الـ16 توالياً

لقطة لنجم فينيكس صنز ديفين بوكر (رقم 1) خلال المباراة ضد بروكلين نتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، نيويورك في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – قاد ديفين بوكر فريقه فينيكس صنز لفوزه السادس عشر توالياً، وذلك بتسجيله 30 نقطة في سلة بروكلين نتس الذي خسر اللقاء على أرضه 107-113 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه".

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وبات صنز على بعد فوز وحيد من معادلة رقمه القياسي الشخصي من حيث أطول سلسلة انتصارات في تاريخه والذي حققه موسم 2006-2007، والأهم من ذلك أنه أعلن عن نفسه مرة أخرى مرشحاً بقوة للمنافسة على اللقب بعدما أسقط متصدر المنطقة الشرقية في معقله.

ولعب بوكر الدور الأساسي في هذا الفوز، لاسيما في الربعين الأول والثالث، مسجلاً 9 سلات من أصل 18 له في مجمل اللقاء، بينها أربع ثلاثيات خلال 32 دقيقة أمضاها في أرضية الملعب.

كما ساهم صانع الألعاب المخضرم كريس بول بهذا الفوز بتسجيله 22 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة و5 متابعات.

ووصل بول الى متابعته الـ5 آلاف في الدوري خلال الربع الثالث من اللقاء الذي أقيم أمام 18070 متفرجاً في ملعب "باركلايز سنتر".

وقال بول "من الواضح أن الجميع يعرف ما هو الهدف الأكبر، الفوز بلقب الدوري، لكن إذا لم تستمتع بالانتصارات الصغيرة خلال الموسم المنتظم، فماذا نفعل هنا بحق الجحيم؟".

وسيحاول صنز الذي حقق السبت انتصاره السابع عشر في 20 مباراة، أن يعادل رقمه القياسي الشخصي من حيث عدد الانتصارات المتتالية حين يواجه غولدن ستايت ووريرز في مباراة حامية جداً الثلاثاء.

وأشار بوكر الى "أني أتطلع بفارغ الصبر لهذه المواجهة. من الواضح أنها ليست مباراة حاسمة، ليست مباراة في الأدوار الإقصائية +بلاي أوف+، لكننا ندرك بأنها ستكون حامية الوطيس بين صاحبي أفضل سجل في الدوري"، في إشارة منه الى تصدر ووريرز للترتيب العام بعد فوزه بـ17 من مبارياته الـ19 الأولى، ما يجعل لقاء الثلاثاء هاماً جداً على الصعيد المعنوي.

وكان كيفن دورانت أفضل لاعبي نتس واللقاء بتسجيله 39 نقطة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لقيادة فريقه الى فوزه الخامس توالياً.

وتأثر نتس بالأداء المتواضع لنجمه الآخر جيمس هاردن الذي نجح في أربع فقط من محاولاته الـ15، إلا أنه تمكن رغم ذلك من تحقيق "تريبل دابل" بعدما سجل 12 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة و13 متابعة.

وفي المباريات الأخرى، فاز مينيسوتا تمبروولفز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 121-120 في مباراة مثيرة جداً حسمها الضيوف بعد الاحتكام الى شوطين إضافيين، ونيويورك نيكس على أتلانتا هوكس 99-90، وكليفلاند كافالييرز على أورلاندو ماجيك 105-92، وميامي هيت على شيكاغو بولز 107-104، وهيوستن روكتس على تشارلوت هورنتس 146-143 بعد التمديد.

كما فاز يوتا جاز على نيو أورليانز بيليكانز 127-105، وواشنطن ويزاردز على دالاس مافريكس 120-114.

© 2021 AFP