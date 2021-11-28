رئيس حكومة جزر سليمان يؤكد عزمه البقاء في السلطة بعد أعمال الشغب

شارلي بيرينجي اف ب

رجل ينظر إلى الأضرار في عاصمة جزر سليمان هونيارا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

هونيارا (أ ف ب) – أكد رئيس حكومة جزر سليمان ماناثي سوغافاره الأحد أنه يعتزم البقاء في السلطة بعد أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة وقال إن أشخاصا يرغبون في إقالته "دبروها".

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وقال رئيس الوزراء في خطاب متلفز "يجب ألا نرضخ أبدا للنوايا السيئة لقلة من الناس ولن نرضخ".

وجاء الإعلان بينما بدأ السكان، مع عودة الهدوء، في إزالة الأنقاض المتفحمة التي تناثرت في شوارع المدينة.

وعلى ناصية شارع في الحي الصيني بؤرة الحرائق والنهب، كان الطلاب يعملون بالمجارف على تنظيف الطريق، حسب ما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس الأحد.

وكانت الشوارع المحيطة ممتلئة بأكوام من الأنقاض المتفحمة التي خلفتها أعمال العنف التي اندلعت بشكل خاص بسبب الصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 والغضب حيال الحكومة.

ويبدو أن حظر التجول الليلي ووجود قوة حفظ سلام قوامها حوالي 150 جنديا وشرطيا من أستراليا وبابوا غينيا الجديدة قدموا لمساعدة الشرطة المحلية، قد سمح بتهدئة الاضطرابات.

واعترف كينيدي ويتارا رئيس الصليب الأحمر بأن "الوضع هدأ والسكان يتحركون بشكل طبيعي، لكننا ما زلنا لا نعرف ما الذي يمكن أن يحدث".

زيادة الأسعار

قال ويتارا إن العديد من متاجر المواد الغذائية احترقت خلال أعمال الشغب.

وأضاف "لن يكون مفاجئًا أن نواجه نقصا في الغذاء وارتفاع الأسعار"، مشيرا إلى أن "البطالة ستزداد بالتأكيد في الأسابيع المقبلة لأن الناس سيخسرون على الأرجح وظائفهم".

وأشار هذا المسؤول في الصليب الأحمر إلى أنه لاحظ ارتفاعًا في الأسعار في المتاجر.

وقال نيسون تاكي، زعيم الشبيبة في كنيسة ويسلي في هونيارا إن الكثير من الناس كانوا قلقين جدا الأحد وحضروا القداس في الأرخبيل المسيحي الذي يبلغ عدد سكانه 800 ألف نسمة.

وأوضح أنهم عندما غادروا الكنيسة ذهبوا ليبحثوا عن طعام ومواد أساسية لكن عددا قليلا جدا من المحلات كان مفتوحا.

وأدى إغلاق الحدود لمدة عامين بسبب الوباء في النهاية إلى خنق اقتصاد جزر سليمان الهش أساسا ما تسبب في تفاقم البطالة والفقر.

وقال رئيس الوزراء الأحد إن أعمال الشغب تسببت حسب تقديراته، بأضرار بقيمة 25 مليون دولار (22 مليون يورو) وتدمير ألف وظيفة.

وذكر البنك المركزي أنه تم إحراق أو نهب 56 مبنى في العاصمة.

اعتقالات

تعهد رئيس الحكومة بمعاقبة المتسببين بهذه الاضطرابات. وقال "جرت اعتقالات والتحقيقات متواصلة وسيتم توقيف آخرين".

وذكرت الشرطة أن خبراء الطب الشرعي يحاولون التعرف على بقايا ثلاث جثث متفحمة عثر عليها في متجر في الحي الصيني.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأحد أنه يتم إطلاعه بشكل دوري على تطورات نشر قوة حفظ السلام، موضحا أنه يتوقع نشر قوات من فيجي.

وقال موريسون للصحافيين "على الرغم من أن الوضع لا يزال متقلبًا لكن في هذه المرحلة لا توجد مناطق على حد علمنا، خارجة عن السيطرة".

وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي أن حل الأزمة أمر يعود إلى الأرخبيل "ولا يعود لنا التدخل في ديموقراطيتهم". وتابع أن الهدف الوحيد للقوات الأسترالية هو اعادة الهدوء.

العلاقات مع بكين

يتهم العديد من سكان جزر سليمان حكومتهم بالفساد وبأنها مرتبطة ببكين ومصالح أجنبية أخرى.

وطالب متظاهرون الأربعاء باستقالة رئيس الوزراء قبل أن يقتحموا البرلمان ويجتاحوا شوارع العاصمة.

وقالت الشرطة المحلية السبت إن أكثر من مئة شخص اعتقلوا لصلتهم بأعمال الشغب. ومع تصاعد العنف دعا رئيس الوزراء دول الجوار إلى إرسال قوات لإعادة الهدوء.

من جهتهم، دعا قادة المعارضة السبت إلى التصويت بحجب الثقة عن حكومة سوغافاري.

وهي ليست واثقة بعد من توفر عدد كاف من الأصوات لعزل رئيس الوزراء من منصبه لكن هذه المبادرة قد تتحول إلى برميل بارود.

وقال سوغافاره الموالي لبكين إن القوى الأجنبية التي عارضت القرار الذي اتخذته حكومته في عام 2019 بعدم الاعتراف بتايوان دبلوماسياً بل بالصين، تقف وراء الاضطرابات.

بورك-دجف/اا/لين

© 2021 AFP