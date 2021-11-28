فورمولا واحد: فريق وليامس يعلن وفاة مؤسسه السير فرانك عن 79 عاماً

الكسندر كلاين ا ف ب/ارشيف

صورة أرشيفية لفرانك وليامس تعود الى 10 أيار/مايو 2013 يتابع التجارب الحرة لجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد من حظيرة الفريق، مونتميلو، قرب برشلونة.

لندن (أ ف ب) – توفي البريطاني فرانك وليامس، مؤسس وليامس رايسينغ للفورمولا واحد، عن 79 عاماً بحسب ما أعلن الفريق الأحد.

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وقال فريق وليامس في بيان على تويتر إنه "ببالغ الحزن ونيابة عن عائلة وليامس، يستطيع الفريق تأكيد وفاة السير فرانك وليامس، المؤسس والمدير السابق لفريق وليامس رايسينغ، عن 79 عاماً".

وتابع "فريق وليامس رايسينغ حزينٌ حقاً لوفاة مؤسسنا السير فرانك وليامس. كان السير فرانك أسطورة وأيقونة لرياضتنا. وفاته تمثل نهاية حقبة لفريقنا ولرياضة الفورمولا واحد. لقد كان فريداً من نوعه ورائداً حقيقياً".

وأردف البيان "على الرغم من المحن الكبيرة في حياته، فقد قاد فريقنا الى 16 بطولة عالمية مما جعلنا أحد أنجح الفرق في تاريخ هذه الرياضة".

وأسس فرانك وليامس فريق الفورمولا واحد عام 1977، وتوج تحت إدارته بـ16 لقباً في البطولة بين 1980 و1997، بينها سبعة للسائقين وتسعة للصانعين.

واستقال السير فرانك من مجلس إدارة وليامس للفورمولا واحد في 2012 وأنهت عائلته 43 عاماً من دورها الإداري في الفريق بعد بيعه العام الماضي لمجموعة "دوريلتون كابيتال".

واستخدم وليامس كرسياً متحركاً منذ إصابته في حادث سيارة في فرنسا عام 1986.

© 2021 AFP