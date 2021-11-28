مصرفان ايرانيان يشيدان بكسب دعوى تحكيم ضد البحرين أمام محكمة دولية

طهران (أ ف ب) – رحب مصرفان ايرانيان بارزان بقرار محكمة دولية مقرها لاهاي بإلزام البحرين دفع أكثر من 270 مليون دولار تعويضا لهما عن إغلاق المنامة لمصرف عام 2015 ومصادرتها استثمارات مالية ايرانية.

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والحكم الذي صدر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر عن المحكمة الدائمة للتحكيم توصل الى أن ما اوردته البحرين أن "فيوتشر بنك" كان واجهة للالتفاف على العقوبات المفروضة على ايران، غير كاف لمصادرة أموال المصرفين الايرانيين.

كما اعتبر الحكم أن دوافع البحرين كانت سياسية في الأساس وتعكس الغضب العربي تجاه الاتفاق النووي الذي ابرمته ايران مع الدول الكبرى قبل أسابيع من خطوة البحرين.

ولم تنشر المحكمة الدولية الحكم انما كشف عنه المصرفان الايرانيان صاحبا الدعوى.

وردا على الكشف عن الحكم، قالت البحرين إنه يتضمن "أوجه قصور إجرائية وإثباتية وقانونية خطيرة".

وعلى الرغم من أن قرارات هيئة التحكيم نهائية بشكل عام، إلا أن البحرين تعهدت تقديم استئناف أمام المحاكم الهولندية.

ولجأ "بنك ملي" و"بنك صادرات" اللذان تملكهما الدولة الايرانية الى التحكيم الدولي في القضية عام 2017، مستندين الى بنود اتفاقية استثمار وقعتها طهران والمنامة في وقت كانت العلاقات بينهما أقل توترا عام 2002.

وقال كبير مستشاري المصرفين الايرانيين حميد غرافي إنه "راض للغاية عن قرار المحكمة بسبب حجم التعويض والاستنتاجات بانتهاك وبأن مصادرة الأموال لم تستند الى انتهاكات مزعومة من قبل فيوتشر بنك بل كانت مدفوعة بأجندة سياسية متعمدة في سياق التوتر بين ايران والسعودية".

© 2021 AFP