مقتل خمسة من عناصر البشمركة في انفجار عبوة ناسفة في شمال العراق

سافين حامد اف ب

مقاتلون من البشمركة في أربيل بإقليم كردستان في شمال العراق في 20 أيلول/سبتمبر 2017

أربيل (العراق) (أ ف ب) – قتل خمسة من المقاتلين الأكراد (البشمركة) وجرح أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية عسكرية ليل السبت الأحد في جنوب إقليم كردستان بشمال العراق، حسبما أفاد بيان رسمي الأحد.

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وأشار البيان الصادر عن وزارة البشمركة (وزارة الدفاع الكردية) إلى أن الانفجار وقع "في ساعة متأخرة من ليلة أمس" السبت.

وأوضح البيان أنه استهدف "قوة كانت متوجه للمساندة أثر هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية ضد البشمركة في بلدة لولة جوي التابعة لقضاء كرميان" شمال محافظة ديالى جنوب أقليم كردستان، وأدى إلى مقتل خمسة مقاتلين وجرح أربعة آخرين.

ودان رئيس الإقليم ورئيس حكومته الهجوم.

وقال رئيس الأقليم نيجيرفان بارزاني في بيان إن "توسع واستمرار اعتداءات وهجمات داعش رسائل جدية خطيرة تشكل تهديداً وخطراً حقيقياً في المنطقة".

ودعا الى "مزيد من التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي بإسناد قوات التحالف الدولي" من أجل "مواجهة إرهابيي داعش وتهديداته ومخاطره".

وتشكل البشمركة القوة العسكرية الرئيسية في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

ورغم إعلان السلطات العراقية دحر تنظيم الدولة الإسلامية نهاية 2017 بعد سيطرته على ثلث مساحة البلاد، ما زالت خلايا التنظيم الجهادي تنفذ هجمات من حين لأخر.

وتبنى التنظيم انفجارا وقع في تموز/يوليو داخل سوق شعبي في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية في بغداد، أدى الى مقتل نحو 35 شخصا.

© 2021 AFP