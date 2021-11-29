الكرة الذهبية: بيدري ينال جائزة كوبا لأفضل لاعب واعد

فرانك فيف اف ب

لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا بيدري خلال حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في باريس في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

باريس (أ ف ب) – نال لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم بيدري جائزة كوبا لأفضل لاعب واعد في عام 2021 خلال حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

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وخلف بيدري مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب إسبانيا كيليان مبابي (2018) ومدافع يوفنتوس الإيطالي ومنتخب هولندا ماتيس دي ليخت (2019)، فيما ألغيت الجائزة العام الماضي بسبب فيروس "كوفيد-19".

وتألق بيدري الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع عشر الخميس الماضي، بشكل لافت في الأشهر الأخيرة ونجح في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية لـ"لاروخا".

وكان بيدري اختير افضل لاعب واعد في نهائيات كأس أوروبا الصيف الماضي عندما خرج منتخب بلاده من نصف النهائي على يد إيطاليا التي توجت باللقب لاحقا.

وختم بيدري موسمه الماراتوني في اليابان بتتويجه بفضية أولمبياد طوكيو عقب خسارة إسبانيا أمام البرازيل في المباراة النهائية التي كانت الـ73 له في 2020-2021.

بدأ بيدري مسيرته الكروية مع فريق لاس بالماس في جزر الكناري قبل أن يستهل مشواره مع برشلونة في أيلول/سبتمبر 2020.

بات ثاني أصغر لاعب واعد يخوض 50 مباراة مع برشلونة خلف بويان كركيتش.

نال الإثنين الماضي جائزة "الفتى الذهبي" التي تمنحها صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما في القارة العجوز.

ومدد بيدري عقده مع برشلونة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي حتى حزيران/يونيو 2026.

ويغيب بيدري حاليا عن الملاعب بسبب إصابة في فخذه.

© 2021 AFP