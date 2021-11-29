بطولة فرنسا: الإصابة تبعد نيمار عن سان جرمان بين 6 و8 أسابيع

لاعب باريس سان جرمان الدولي البرازيلي نيمار لحظة نقله خارج الملعب بعد إصابته في الكاحل في المباراة ضد سانت إتيان في الدوري الفرنسي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

باريس (أ ف ب) – أعلن نادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الإثنين أن نجمه البرازيلي نيمار يعاني من "التواء في كاحل قدمه اليسرى"، وسيغيب عن الملاعب "من 6 إلى 8 أسابيع".

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وأوضح النادي الباريسي في بيان صحافي أن "الفحوصات التي أجريت الليلة الماضية تؤكد أن نيمار يعاني من التواء في الكاحل الأيسر مع إصابة في الأربطة. ومن المتوقع غيابه لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع".

وأضاف "سيتم تقييم تطور إصابته خلال 72 ساعة".

وتعرض نيمار لإصابة قوية في الكاحل الأيسر بعد تدخل لأحد مدافعي سانت إتيان في الدقيقة 87 من مباراة الفريقين (3-1) الأحد في المرحلة الخامسة عشرة، وخرج الدولي البرازيلي على محفة.

وقال نيمار الأحد على حسابه في "إنستغرام": "للأسف هذه الانتكاسات هي جزء من حياة الرياضي"، مضيفا "الآن هذا هو الحال، يجب رفع الرأس والمضي قدمًا. سأعود بشكل أفضل وأقوى".

ونشر البرازيلي صورة على إنستغرام بعد ظهر الإثنين تظهر ساقه اليسرى ملفوفة بحذاء الضغط (التدليك بالضغط).

ومن المتوقع أن يكون نيمار جاهزا لخوض الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جرمان في منتصف شباط/فبراير المقبل. وسيعرف الفريق الباريسي خصمه في 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

من جهة أخرى، أعلن باريس سان جرمان أن لاعب وسطه الدولي الإيطالي ماركو فيراتي استأنف تدريباته الإثنين بعد تعافيه من الإصابة، فيما سيستأنفها مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي غدا الثلاثاء، على أن يعود لاعب وسطه الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى التدريبات الخميس.

© 2021 AFP