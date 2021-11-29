ثلاثة قتلى في هجوم مسلّح في جنوب نيجيريا النفطي

بورت هاركورت (نيجيريا) (أ ف ب) – قُتل في جنوب شرق نيجيريا ثلاثة أشخاص، هم عاملان في الفرع المحلّي لمجموعة "إيني" النفطية الإيطالية وعنصر في قوات الأمن، في هجوم مسلّح استهدفهم في دلتا النيجر، القلب النفطي للبلاد، كما أعلن مسؤول أمني ومجموعة إيني الإثنين.

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وقال أوغبيري سولومون، المتحدّث باسم مديرية الدفاع المدني والأمن النيجيرية إنّ عنصراً من المديرية قُتل مع اثنين من العاملين في "شركة آجيب النفطية النيجيرية"، الفرع المحلّي لمجموعة "إيني الإيطالية" في كمين نصبته لهم مجموعة مسلّحة نهار الأحد.

وأضاف "لقد تعرّض عناصرنا لكمين نصبه قراصنة بينما كانوا يتولّون حراسة عمّال في شركة آجيب النفطية في أوكوروما".

من جهتها قالت مجموعة إيني في بيان إنّ المجموعة المسلّحة هاجمت عمّالاً في الشركة التابعة لها كانوا يعملون في مشروع لإعادة تأهيل غابات المنغروف.

وأضافت إيني أنّ الهجوم أسفر عن ثلاثة قتلى وجريحين.

وتُعتبر دلتا النيجر القلب النفطي لنيجيريا إذ إنّ هذه المنطقة الغنية بالنفط والغاز تؤمّن الجزء الأكبر من عائدات البلاد بالدولار.

وتشهد دلتا النيجر اضطرابات خطيرة منذ سنوات عديدة، إذ تقوم مجموعات مسلّحة بثقب خطوط الأنابيب لنهب النفط الخام، ممّا يتسبّب بكوارث بيئية. وفي السنوات الأخيرة زادت هذه المجموعات المسلّحة عمليات الخطف التي تنفّذها من أجل الحصول على فدية مالية.

وتراجعت وتيرة هذه الهجمات كثيراً بعد صدور عفو عام في 2009 بدا معه وكأن المنطقة استعادت الهدوء نوعاً ما، لكن في 2016 عاد التوتر مع تعرّض المنشآت النفطية لهجمات بالتزامن مع رفع سكّان محليّين دعاوى قضائية ضدّ شركات النفط الأجنبية للحصول على تعويضات.

© 2021 AFP