دوري أن بي أيه: ووريرز وباكس يواصلان مسلسل انتصاراتهما

نجم غولدن ستايت ووريرز ستيف كوري (الرقم 30) في مواجهة نجم لوس انجليس كليبرز بول جورج (الرقم 13) خلال مباراة الفريقين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لوس انجليس، كاليفورنيا، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – واصل غولدن ستايت ووريرز وميلووكي باكس حامل اللقب مسلسل انتصاراتهما، وذلك بفوز الأول على مضيفه وجاره لوس أنجليس كليبرز 105-90 والثاني على مضيفه إنديانا بايسرز 118-100 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه".

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على ملعب "ستايبلس سنتر"، أكد ووريرز مرة أخرى بأنه وضع خلفه الموسمين المخيبين اللذين اختبرهما وفشل خلالهما حتى في التأهل الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، بتحقيقه فوزه الثامن توالياً والثامن عشر في 20 مباراة، معززاً بذلك صدارته لترتيب المنطقة الغربية والدوري قبل مواجهته المرتقبة الثلاثاء ضد مطارده فينيكس صنز (17 فوزاً مقابل 3 هزائم).

ومرة أخرى كان صانع الألعاب ستيف كوري نجم فريق المدرب ستيف كير بتسجيله 33 نقطة، بينها 11 بعد نيله خطأ فنياً في آخر 9.08 دقيقة من اللقاء نتيجة اعتراضه على قرار الحكم.

وفقد كوري رباطة جأشه عندما رفض الحكم أن يحتسب له خطأ بعد احتكاك مع تيرانس مان، فاعترض كثيراً على القرار ما أدى الى تلقيه خطأ فنياً أثار حفيظته أكثر فأكثر، إلا أن ذلك كان دافعاً له من أجل الرد على أرض الملعب بتسجيله 11 نقطة بعد ذلك.

وكان ووريرز متقدماً 79-70 حين حصلت المشكلة، وتمكن بعد ذلك من حسم اللقاء بشكل كبير بتسجيله 21 نقطة مقابل 7 فقط لمضيفه في غضون خمس دقائق بفضل كوري الذي حظي بمساندة هامة من أوتو بورتر جونيور (18 نقطة و10 متابعات في اللقاء) وجوردن بول (17 نقطة).

وفي الجهة المقابلة، كان بول جورج الأفضل في صفوف كليبرز بتسجيله 30 نقطة، وأضاف كل من إيريك بليدسو وماركوس موريس 13، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لمنح المضيف فوزه التاسع في آخر 11 مباراة والثاني عشر في 21.

وفي إنديانابوليس، كان هناك أيضاً نجم آخر يقود فريقه الى مواصلة سلسلة انتصاراته، وهو اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 26 نقطة مع 13 متابعة أمام إنديانا، ليساهم بشكل أساسي في حسم المباراة 118-100 والفوز السابع توالياً لميلووكي والثالث عشر في 21 مباراة.

وحسم حامل اللقب اللقاء بشكل كبير في الربع الثالث الذي دخل اليه متقدماً بفارق 5 نقاط، قبل أن يوسعه الى 17 نقطة 91-74 بعدما تفوق في هذا الربع 39-27 بفضل تألق جرو هوليداي الذي سجل فيه 11 من نقاطه الـ23.

وتجاوز ستة من لاعبي باكس حاجز العشر نقاط، وكان أفضلهم، من بعد أنتيتوكونمبو وهوليداي الذي حقق أيضاً 7 متابعات و9 تمريرات حاسمة، بوبي بورتيس (15 نقطة مع 6 متابعات).

وفي المباريات الأخرى، فاز بوسطن سلتيكس على تورونتو رابتورز 109-97، ممفيس غريزليز على ساكرامنتو كينغز 128-101، ولوس أنجليس ليكرز على ديترويت بيستونز 110-106.

© 2021 AFP