كأس ديفيس: روسيا تقصي إسبانيا وتكمل عقد ربع النهائي

أوسكار دل بوسو ا ف ب

باريس (أ ف ب) – أقصت روسيا حاملة اللقب إسبانيا من كأس ديفيس لكرة المضرب، فارضة مواجهة مع السويد في ربع النهائي، فيما تأهلت صربيا ونجمها نوفاك ديوكوفيتش بجائزة ترضية.

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ويلتقي في ربع النهائي إيطاليا مع كرواتيا الإثنين في تورينو، بريطانيا مع ألمانيا الثلاثاء في إنسبروك، ثم الأربعاء والخميس صربيا مع كازاخستان وروسيا مع السويد في مدريد. تستضيف بعدها العاصمة الإسبانية نصف النهائي والنهائي.

وكانت بطولة العام الماضي قد ألغيت بسبب تداعيات فيروس كورونا. وتحمل الولايات المتحدة الرقم القياسي بعدد الالقاب (32)، أمام أستراليا (28) وكل من فرنسا وبريطانيا (10).

وحُسمت مواجهة روسيا وإسبانيا في وقت متأخر من ليل الأحد في مدريد أمام نحو تسعة آلاف متفرّج، بعد فوز أصلان كاراتسيف وأندري روبليف المصنف خامساً عالمياً على مارسيل غرانويرس وفيليسيانو لوبيس 4-6 و6-2 و6-4 في الزوجي ضمن المجموعة الأولى.

وكانت روسيا التي تلعب تحت اسم الاتحاد الروسي لكرة المضرب بسبب العقوبات المفروضة عليها في قضايا تنشط ممنهج، قد حققت بداية سيئة بخسارة روبليف أمام لوبيس 6-2 و3-6 و4-6.

قال روبليف عن لوبيس (40 عاماً) الذي يكبره بـ16 سنة "لعب +فيلي+ بشكل غير طبيعي".

بدوره، قال لوبيس "كانت إحدى أفضل مبارياتي، لكنها غير كافية للتأهل وهذا أمر مؤلم. هذه خيبة أمل كبيرة".

عادل حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة والمصنف ثانياً عالمياً دانييل مدفيديف بفوزه على بابلو كارينيو بوستا 6-2 و7-6 (7-3)، قبل أن يقرّر الزوجي الروسي مصير المواجهة.

وغاب عن إسبانيا النجم المخضرم رافايل نادال وروبرتو باوتيستا أغوت واليافع كارلوس ألكاراس المصاب بفيروس كورونا.

وحجزت بريطانيا مقعدها في ربع النهائي بعدما قلبت تأخرها أمام تشيكيا لتلاقي ألمانيا في إنسبروك الثلاثاء. كما بلغت كل من كازاخستان وكرواتيا ربع النهائي.

وبعد مفاجأة خسارة دان إيفانز أمام توماس ماتشاك المصنف 143 عالمياً 6-2 و7-5، قاتلت بريطانيا لتحقق فوزها الثاني وتضمن صدارة المجموعة الثالثة.

وتخطى كاميرون نوري فورة من ييري ليهيتشكا في المجموعة الثانية ليخرج فائزاً 6-1 و2-6 و6-1، قبل أن يتفوق الثنائي جو ساليبوري ونيل سكوبسكي على توماش ماخاتش وييري فيسلي 6-4 و6-2 في إنسبروك.

قال مدرب بريطانيا ليون سميث لشبكة "بي بي سي": "لم يتوقع كثر تأهلنا لكننا حققنا الفوز. لعب الفريق التشيكي جيداً، فريق يافع جداً. تحوّل ماخاتش إلى لاعب بين العشرين الأوائل عالمياً بين ليلة وضحاها!".

وتقام المباريات في النمسا وراء أبواب موصدة، بسبب بروتوكولات فيروس كورونا.

وخرجت فرنسا من دور المجموعات، بعد فوزها على تشيكيا وخسارتها أمام بريطانيا.

صربيا تكتفي بوصافة مؤهلة

وبعد فوزها على صربيا ونجمها نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً، حققت ألمانيا فوزها الثاني توالياً على النمسا 2-1 وتصدّرت المجموعة السادسة.

اكتفت صربيا بالمركز الثاني، لكنها تأهلت إلى ربع النهائي لتواجه كازاخستان في مدريد الأربعاء، بعد حلولها بين أفضل منتخبين في المركز الثاني.

خسر دومينيك كوبفر أمام يوريي روديونوف 1-6 و5-7، لكن الألمان عوّضوا بفوزين توالياً عبر يان-لينارد شتروف على دنيس نوفاك 7-5 و6-4 والثنائي كيفن كرافيتس وتيم بوتس على أوليفر ماراخ وفيليب أوسفالد 6-3 و6-4، ليلعب الأخير دوراً كبيراً بالتأهل على غرار المواجهة الأولى ضد صربيا.

وتغلبت كرواتيا على المجر 2-1 لتنهي المجموعة الرابعة في الصدارة.

استهل نينو سرداروشيتش، المصنف 242 عالمياً، المواجهة بالفوز على فابيو ماروسان 6-4 و6-4 في تورينو.

خسر مواطنه مارين تشيليتش الثانية امام اليافع تسومبور بيروس 4-6 و7-5 و6-4، قبل أن ينجح الزوجي الكرواتي المؤلف من نيكولا ميكتيتش وماتي بافيتش بالفوز على ماروسان وبيتر ناغي 7-6 (8-6) و6-2.

وستحظى إيطاليا بأفضلية الأرض عندما تواجه كرواتيا الإثنين في تورينو.

وبلغت كازاخستان ربع النهائي بفوزها على كندا وصيفة 2019 في مدريد. بعد تخطيها السويد 2-1، حققت نتيجة صريحة أمام كندا بفوز ميخائيل كوكوشكين على برايدون شنور 6-3 و6-7 (5-7) و7-5، وألكسندر بوبليك على فاسيك بوسبيسيل 6-2 و7-6 (8-6)، قبل فوز الزوجي في مباراة هامشية.

© 2021 AFP