مانشستر يونايتد يعيّن الألماني رالف رانغنيك مدرباً موقتاً له (رسمي)

لندن (أ ف ب) – أعلن مانشستر يونايتد الانكليزي الإثنين تعيين الألماني رالف رانغنيك في منصب المدرب الموقت للفريق حتى نهاية الموسم الحالي، خلفاً للنروجي أولي غونار سولشاير المقال من مهامه الفنية على خلفية تردي النتائج.

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وسينضم المدرب البالغ 63 عاماً إلى يونايتد قادماً من لوكوموتيف موسكو الروسي حيث كان يشغل منصب مدير الرياضة والتطوير.

وبعد نهاية الموسم الحالي، سيبقى مدرب لايبزيغ السابق في "أولد ترافورد" لكن في دور استشاري لمدة عامين إضافيين.

قال جون مورتو مدير الكرة في النادي الانكليزي "لقد كان مرشحنا الأوّل لمنصب المدرب الموقت، مما يعكس القيادة التي لا تقدر بثمن والمهارات الفنية التي حققها في حوالي أربعة عقود من الخبرة في الإدارة والتدريب".

وسيتسلم رانغنيك مهامه من المدرب الموقت الآخر مايكل كاريك الذي أشرف على الفريق في مباراتين بعد اقالة سولشاير قبل أسبوع.

من ناحيته، عبّر رانغنيك عن حماسه للانضمام إلى يونايتد، مركزاً على ضرورة اعادة النادي المترنح إلى سكة الانتصارات والنجاحات.

وقال المدرب الألماني "الفريق مليء بالمواهب ويملك توازناً كبيراً بين الشباب والخبرة".

وأضاف "ستكون كل جهودي للأشهر الستة المقبلة على مساعدة هؤلاء اللاعبين من أجل تحقيق إمكاناتهم على المستوى الفردي، والأهم من ذلك كفريق واحد".

وختم "أبعد من ذلك، أتطلع إلى دعم أهداف النادي على المدى الطويل على أسس دوري المستقبلي كاستشاري".

ويحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، متأخراً بفارق 12 نقطة عن تشلسي المتصدر الذي كان تعادل مع "الشياطين الحمر" الأحد 1-1 في المرحلة الثالثة عشرة.

© 2021 AFP