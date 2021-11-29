محمية طبيعية في القدس تشكل ملاذا لغزال الجبل المهدد بالانقراض

مناحيم كهانا ا ف ب

صورة التقطت في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2021 يظهر فيها غزال جبلي محاط بعدد من الطيور في محمية وادي غزال الطبيعية في القدس

القدس (أ ف ب) – في محمية "وادي غزال" الطبيعية والصغيرة في القدس يمكن لقطيع مكون من نحو 80 من الحيوانات الجميلة التجول بحرية بعد تقلص المساحات الخضراء ونفوق عدد من الغزلان لأسباب عدة منها حوادث الطرق أو التوسع الحضري.

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تم إنشاء الواحة الخضراء قبل ست سنوات من قبل مجلس مدينة القدس وجمعية حماية الطبيعة في منطقة تعتبر من أكثر المناطق الحضرية كثافة.

يمكن للمتنزهين الدخول إلى المحمية الوحيدة التي تعتبر ملاذا للغزلان في إسرائيل مجانا.

في العام 2017، وضع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة الغزال الجبلي الذي لم يتبق منه في القدس سوى ثلاثة على قائمته الحمراء ذلك لأن عدد هذه الحيوانات آخذ في التناقص بسبب الصيد الجائر وحوادث الطرق وفقدان الموائل.

تقول مديرة المحمية يائيل هامرمان-سولار "نوفر للغزلان بيئة طبيعية قدر الإمكان حتى لا نعتمد على البشر ولنتمكن من إطلاق بعضها في البرية مستقبلا".

- "رئة خضراء" -

تشير دراسة أجراها كل من يورام يوم-توف من جامعة تل أبيب وأوري رول من جامعة بن غوريون في بئر السبع، إلى أن عدد سكان غزلان الجبال في إسرائيل يقدر بنحو خمسة آلاف غزال لكن هذا الرقم مهدد بالانخفاض لمجموعة عوامل.

وبحسب مديرة المحمية فقد أدى حفر طريق دائري في القدس قبل سنوات عدة "فجأة إلى إغلاق الممر الذي كانت تستخدمه الغزلان للوصول إلى مساحات مفتوحة خارج القدس".

وتضيف "نفقت الحيوانات العالقة في الوادي بسبب الكلاب الضالة وابن آوى، وأخرى دهستها المركبات على الطريق الدائرة".

لاحقا، أخذت جمعية حماية الطبيعة على عاتقها مهمة تسييج مساحة خضراء تبلغ حوالي 25 هكتارا وأعادت عشرات الحيوانات التي تكاثرت بدورها إلى أن زاد عددها عن 80.

ويحد المحمية من الشرق خط قطار سيتم إنشاؤه مستقبلا، ومن الغرب مجمع عقاري على قمة منحدر.

يقول رئيس قسم النباتات والحيوانات الحضرية في جمعية حماية الطبيعة عمير بلابان إن المحمية تضم عددا من البرك التي تعود بالفائدة على مرافق أخرى في المدينة.

تعتبر محمية "وادي غزال" موطنا لنباتات أصلية متنوعة ومكانا غني للطيور فهي بمثابة رئة خضراء ومساحة ترفيهية تسمح "بتنظيم درجة الحرارة وإنتاج الأكسجين ... وتوفير مكان للسكان ليتواصلوا من خلاله مع الطبيعة".

© 2021 AFP