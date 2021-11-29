مونديال الأندية: المنافسات بين 3 و12 شباط/فبراير في الإمارات

لوزان (سويسرا) (أ ف ب) – ستقام منافسات كأس العالم للأندية التي ستستضيفها الإمارات بدلاً من اليابان بسبب جائحة كورونا، بين 3 و12 شباط/فبراير 2022، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الإثنين.

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وأُتخذ قرار نقل منافسات مونديال الأندية منذ تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي من اليابان التي كانت ستستضيف النهائيات في كانون الأول/ديسمبر، إلا أن الإتحاد الدولي للعبة لم يحدد مواعيد جدول مباريات البطولة بين الأندية السبعة المشاركة، من ضمنها البلد المضيف وأبطال كل قارة.

وستُحدد القرعة الّتي تقام مساء الإثنين في زوريخ السويسرية، المباريات الثماني لهذه المسابقة في مرحلة انتقالية كاملة حيث كان من المفترض رفع عدد الأندية إلى 24 فريقًا هذا العام، قبل أن يرخي فيروس كورونا والإجراءت الصحية الصارمة بتداعياتهما على خطط "فيفا".

ومن بين الأندية المشاركة تشلسي الانكليزي المتوج بدوري أبطال أوروبا، بالميراس البرازيلي الذي احتفظ أخيراً بلقبه بطلاً لمسابقة كوبا ليبرتادوريس، مونتيري المكسيكي، والأهلي المصري الذي من المرجح أن يخوض المسابقة من دون نجومه الدوليين اذ يصادف موعد مونديال الأندية مع اقامة الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون من 9 كانون الثاني/يناير حتّى 6 شباط/فبراير المقبلين.

كما يشارك نادي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، إلى جانب الجزيرة الإماراتي المضيف وأوكلاند النيوزيلندي.

استضافت قطر النسخة السابقة في بداية العام، وأحرز لقبها بايرن ميونيخ الألماني، حيث كان من المفترض أن تقام في كانون الأوّل/ديسمبر 2020 قبل أن يتم تأجيلها لمدة شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما أعلن "فيفا" عن إقامة بطولة تأهيلية لنهائيات كأس العالم 2022 لمنطقة أوقيانيا في الفترة من 14 إلى 30 آذار/مارس من العام المقبل، والتي ستجمع ثمانية منتخبات في قطر وستمنح بطاقة مباراة فاصلة في حزيران/يونيو 2022.

وستشارك تسعة منتخبات عقب انسحاب ساموا الأميركية وساموا.

ستلعب تصفيات أوقيانيا في شكل بطولة مصغرة تضم ثمانية منتخبات وتتكون من دور المجموعات، الدور نصف النهائي والنهائي. وستُلعب مباراة تأهيلية واحدة بين الاتحادين الأعضاء في أوقيانيا الأدنى تصنيفًا (الترتيبان الثامن والتاسع بناءً على تصنيف فيفا العالمي) للحصول على الحق في المشاركة في البطولة المصغرة للمسابقة التمهيدية.

وسيقام سحب القرعة الإثنين لمرحلة المجموعات من البطولة المصغرة لتحديد مسارات المنتخبات الثمانية المشاركة من خلال توزيعها على مجموعتين.

ولم تتمكن أوقيانيا من تنظيم مسابقات للمنتخبات الوطنية منذ أواخر عام 2019 بسبب تأثير جائحة "كوفيد-19" وما يرافقها من قيود صارمة ودائمة على السفر والحجر الصحي.

© 2021 AFP