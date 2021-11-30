الكتلة الصدرية أكبر الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية

بغداد (أ ف ب) – اعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات التشريعية العراقية الثلاثاء النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر وتصدرت فيه الكتلة الصدرية بحصولها على 73 مقعدا.

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وقال رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان خلال مؤتمر صحافي "هناك تغيير في مقعد واحد" في خمس محافظات، مقارنة بالنتائج الأولية التي أعلنت في الثامن من هذا الشهر.

وأكد بيان للمفوضية أن "التيار الصدري حصل على 73 مقعدا في الانتخابات التشريعية" من أصل 329 مقعدا هي مجموع مقاعد مجلس النواب.

وحصل "تحالف الفتح" الذي أعترض على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير على 17 مقعدا، وتحالف "دولة القانون" المتحالف مع الفتح على 33 مقعدا، وفقا للمفوضية.

وذكر رئيس المفوضية أنه "بعد إكمال الهيئة القضائية البت بجميع الطعون (...) حدث تغيير بمقعد واحد في كل من محافظات نينوى وكركوك وأربيل والبصرة وبغداد".

وكشف عن وصول نسبة المشاركة في التصويت الى 44% وتجاوز عدد الناخبين المشاركين تسعة ملايين و600 الف ناخب.

بدورهم، أعلن أعضاء في المفوضية خلال المؤتمر الصحافي، عن أسماء النواب الفائزين في الانتخابات وعدد الأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم.

في خطوة لاحقة، ستتولى المفوضية بعد إعلان النتائج إرسالها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها خلال عشرة أيام كحد أقصى.

بعدها يدعو رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوما برئاسة النائب الأكبر سنا. ويتم خلال الجلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

على أن تعقبها جلسة أخرى يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للوزراء على ان يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد.

© 2021 AFP