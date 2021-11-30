كأس ديفيس: كرواتيا تقصي إيطاليا وتبلغ نصف النهائي

ماركو بيرتوريلو ا ف ب

الزوجي الكرواتي ماتي بافيتش (يسار) ونيكولا ميكتيتش خلال مباراة نصف نهائي بطولة "أي تي بي" الختامية، تورينو في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – حققت كرواتيا المفاجأة في وقت متأخر من ليل الإثنين وبلغت نصف نهائي كأس ديفيس لكرة المضرب، وذلك بعد اقصائها إيطاليا بالفوز عليها في تورينو 2-1 بفضل الثنائي المتوج بذهبية الزوجي خلال أولمبياد طوكيو الصيف المنصرم نيكولا ميكتيتش وماتي بافيتش.

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وبدت إيطاليا مرشحة لحسم بطاقة نصف النهائي لاسيما أن كرواتيا تشارك من دون نجمها دومينيك تيم، لكنها بدأت المواجهة بخسارة لورنتسو سونيغو أمام بورنا غويو المصنف 279 عالمياً 6-7 (2-7) و6-2 و2-6 في مباراة الفردي الأولى.

لكن يانيك سينر المصنف عاشراً عالمياً أدرك التعادل بعد فوزه على مارين سيليتش بثلاث مجموعات أيضاً 3-6 و7-6 (7-4) و6-3، ليكون الحسم في مباراة الزوجي التي تفوق خلالها ميكتيتش وبافيتش على فابيو فونييني وسينر من دون مقاومة تذكر 6-3 و6-4 رغم المؤازرة التي حظي بها الثنائي الإيطالي بين جماهيره.

وتخوض كرواتيا في نصف النهائي مواجهة حامية تليق تماماً بأجواء كأس ديفيس التقليدية ضد الجارة اللدودة صربيا ونجمها نوفاك ديوكوفيتش، شرط ألا تحقق كازاخستان مفاجأة مدوية على حساب المصنف أول عالمياً ورفاقه حين يلتقي المنتخبان الأربعاء في مدريد.

وعلق ميكتيتش على التأهل الى دور الأربعة، قائلاً "بصراحة، الشعور مذهل. لا أعتقد أن أحداً توقع منا أن نصل الى هذا الحد وتخالجنا مشاعر رائعة لذهابنا الى مدريد" التي تستضيف الدورين نصف النهائي والنهائي، متوجهاً الى الجمهور الإيطالي بالقول "اعذرونا" على إقصاء صاحب الضيافة.

وتأمل كرواتيا إحراز كأس ديفيس التي ألغيت العام الماضي بسبب فيروس كورونا، للمرة الثانية في النسخ الثلاث الأخيرة (توجت عام 2018) والثالثة في تاريخها (أحرزت اللقب عام 2005 أيضاً).

وبتأهلها الى نصف النهائي، ضمنت كرواتيا تواجدها في نهائيات كأس ديفيس للعام المقبل، كما حال جميع المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستصل الى نصف النهائي، فيما يتوجب على إيطاليا التي افتقدت في هذه المشاركة نجمها الآخر ماتيو بيريتيني بسبب الإصابة، خوض التصفيات بعد انتهاء حلمها بمحاولة الفوز باللقب للمرة الثانية (الأولى تعود الى عام 1976).

وبلغت كرواتيا ربع النهائي بعد تصدرها المجموعة الرابعة بفوزين على أستراليا والمجر في تورينو أيضاً، فيما تصدر إيطاليا المجموعة الخامسة بفوزين على كولومبيا والولايات المتحدة.

ووزعت المباريات على ثلاث مدن هي العاصمة الاسبانية مدريد وإنسبروك النمسوية (خلف أبواب موصدة بعد فرض إغلاق شامل بسبب الجائحة)، وتورينو.

وتأهل الى ربع النهائي أصحاب المركز الأول في المجموعات الست (روسيا التي تشارك تحت اسم الاتحاد الروسي لكرة المضرب على خلفية فضيحة التنشط الممنهج، وكازاخستان وبريطانيا وكرواتيا وإيطاليا وألمانيا) الى جانب أفضل منتخبين في المركز الثاني (السويد وصربيا).

وتستضيف مدريد وتورينو وإنسبروك مباريات ربع النهائي، فيما تقام مباريات نصف النهائي والنهائي في العاصمة الإسبانية.

وتتواجه ألمانيا الغائب عنها نجمها ألكسندر زفيريف الثالث عالمياً والمتوج مؤخراً بلقب بطولة "أيه تي بي" الختامية، مع بريطانيا مساء الثلاثاء في إنسبروك، على أن تلتقي وروسيا مع نجميها دانييل مدفيديف وأندري روبيلف بالسويد الخميس في مدريد.

© 2021 AFP