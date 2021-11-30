محكمة بورمية ترجئ إصدار الحكم على أونغ سان سو تشي في قضية التحريض على الفتنة (مصدر)

ستان هوندا ا ف ب/ارشيف

نايبيداو (بورما) (أ ف ب) – أرجأت محكمة عسكرية في بورما إصدار الحكم على الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي في قضية التحريض على الفتنة، حسبما أكد مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

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والمحكمة التي كان من المتوقع أن تبت في الاتهامات لها بالتحريض ضد الجيش، أرجأت الحكم "حتى السادس من كانون الأول/ديسمبر" وفق المصدر.

والزعيمة البالغة 76 عاما محتجزة منذ أطاحت المجموعة العسكرية حكومتها فجر الأول من شباط/فبراير، منهية مرحلة ديموقراطية قصيرة في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وتواجه الزعيمة الحائزة جائزة نوبل للسلام عقوبة السجن ثلاث سنوات إذا ثبتت إدانتها بالتحريض ضد الجيش، إضافة إلى اتهامات أخرى يمكن أن تسجن بموجبها عشرات السنين.

ومنع الصحافيون من حضور جلسات المحاكمة التي تجري خلف أبواب مغلقة في العاصمة نايبيداو، والتي بناها الجيش، ومنع أيضا محامو سو تشي مؤخرا من التحدث إلى وسائل الإعلام.

في الأسابيع القليلة الماضية انتهت محاكمات الأعضاء البارزين الآخرين في حزب سو تشي مع إصدار المجلس العسكري أحكاما قاسية.

وحكم على رئيس وزراء سابق بالسجن 75 عاما في وقت سابق من الشهر الجاري، فيما حكم على مساعد مقرب من سو تشي بالسجن 20 عاما.

© 2021 AFP