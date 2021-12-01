البرازيل تؤكد تسجيل أول إصابتين بالمتحورة أوميكرون في أميركا اللاتينية

كارل دي سوزا ا ف ب/ا ف ب

متظاهر يحفر قبراً رمزياً على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو للاحتجاج على طريقة إدارة الرئيس جايير بولسونارو للأزمة الوبائية في البلاد في 30 نيسان/أبريل 2021.

ساو باولو (أ ف ب) – أعلنت حكومة ولاية ساو باولو في جنوب البرازيل الثلاثاء تسجيل إصابتين مؤكّدتين بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا، لدى مسافرين وصلا من جنوب أفريقيا، ليتأكّد بذلك وصول هذه المتحوّرة إلى البلد الأميركي اللاتيني كما إلى القارّة بأسرها.

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وقالت حكومة الولاية في بيان إنّ "وزارة الصحّة في ولاية ساو باولو أكّدت الثلاثاء أول إصابتين وافدتين لنسخة أوميكرون المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا (سارس-كوف-2) في البرازيل"، مشيرة إلى أنّ عملية التحقّق من هذه المتحوّرة تمّت من خلال دراسة التسلسل الجيني للفيروس.

وأوضح البيان أنّ المصابَين هما رجل يبلغ من العمر 41 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 37 عاماً، وقد وصلا إلى البرازيل في 23 تشرين الثاني/نوفمبر وعادا إلى جنوب أفريقيا في 25 منه.

ولفتت السلطات الصحّية في ولاية ساو باولو إلى أنّها بصدد التحقّق من حالة ثالثة مشتبه بها، مشيرة إلى أنّ الإصابة المحتملة هي لمسافر وصل من أثيوبيا بعد أن زار جنوب أفريقيا.

وهناك حالات أخرى مشتبه بها في بيلو هوريزونتي (جنوب شرق) وفي العاصمة برازيليا.

وعلى غرار دول عديدة أخرى أغلقت البرازيل حدودها أمام الرحلات الجوية الآتية من ست دول في أفريقيا الجنوبية.

© 2021 AFP