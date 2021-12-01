السعودية تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحورة أوميكرون

فايز نورالدين ا ف ب/ارشيف

عاملة في طاقم طبي تعطي جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا في مركز تلقيح في العاصمة السعودية الرياض في الرابع من آذار/مارس 2021

الرياض (أ ف ب) – أعلنت السعودية الأربعاء أنها رصدت أول إصابة مؤكدة ب"أوميكرون" النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا، لدى مواطن سعودي وصل من إحدى دول شمال أفريقيا، بحسب بيان.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الصحة "تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة +أوميكرون+ من الفيروس في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة".

وكانت المملكة على غرار دول اخرى أعلنت الأسبوع الماضي تعليق الرحلات الجوية من سبع دول إفريقية بسبب المتحورة الجديدة من فيروس كورونا.

وسجلت المملكة حتى الآن أكثر من 549 ألف إصابة بالفيروس بينها 8836 حالة وفاة.

وقدّمت حتى الآن أكثر من 47 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.

© 2021 AFP