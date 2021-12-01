كأس العرب: الجزائر والمغرب يضربان بقوة برباعيتين ومصر والأردن يسقطان لبنان والسعودية

خالد دسوقي ا ف ب/ا ف ب

المهاجم الجزائري بغداد بونجاح محتفلاً بافتتاح التسجيل لمنتخب بلاده في مرمى السودان ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العرب بالعاصمة القطرية الدوحة في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2021

الدوحة (أ ف ب) – وجّه المنتخب الجزائري تحذيراً شديد اللجهة إلى منافسيه في كأس العرب لكرة القدم، بدكّ شباك نظيره السوداني برباعية نظيفة الأربعاء على استاد أحمد بن علي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة التي شهدت خسارة لبنان أمام مصر 1-صفر.

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وفي المجموعة الثالثة، دكّ المنتخب المغربي شباك فلسطين برباعية نظيفة على استاد الجنوب، فيما سقطت السعودية أمام الأردن صفر-1 على ملعب المدينة التعليمية.

وفي المباراة الأولى، تناوب على تسجيل رباعية بطل إفريقيا الذي يخوض البطولة بتشكيلة رديفة، مهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح (11 و37)، لاعب نادي قطر جمال بن العمري (43)، ومهاجم ضمك السعودي هلال العربي سوداني (46).

وبالتالي، استهل منتخب "محاربي الصحراء" مشاركته الثالثة في كأس العرب على أحسن وجه، بعد عامي 1988 في الأردن و1998 في قطر أيضاً.

وبهذا الفوز، يتصدّر الجزائريون المجموعة الرابعة بثلاث نقاط.

من جهته، عقّد منتخب "صقور الجديان" بهذه الخسارة مهمّته في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في رابع مشاركاته توالياً، ليقبع أخيراً مع صفر نقاط.

وبكّر الجزائريون بافتتاح التسجيل في الدقيقة 11، عندما استلم بونجاح تمريرة بينية من وسط الملعب اخترقت الدفاع ووصلته، لينفرد بالحارس السوداني علي أبوعشرين ويتخطاه ويهز الشباك.

وأضاف أبطال إفريقيا الهدف الثاني حين انطلق إبراهيمي في الجهة اليسرى وحوّل عرضية منخفضة لكزها بونجاح باتجاه المرمى، فأفلتت من يد الحارس ودخلت الشباك معلنة الهدف الثاني للجزائر (37).

وقال بونجاح لقناة "بي إن" القطرية بعد الفوز "لم نعمل كثيراً مع المدرب، لنحو خمسة أيام فقط.. عملنا كمجموعة واحدة اليوم وأمامنا مباريات صعبة".

وأحرز الجزائريون ثالث الأهداف في المباراة، عندما وصلت كرة من ركنية فشل الدفاع في تشتيتها إلى بن العمري الذي حوّل برأسية منخفضة في المرمى (43).

وفي مشهد سوريالي، سجّل الجزائري سوداني، رابع أهداف الجزائر في مرمى السوداني مع انطلاقة الشوط الثاني، عندما أخطأ المدافع السوداني محمد أرنق بترويض الكرة على مشارف منطقة الجزاء، ليخطفها سوداني ويسكنها في المرمى الخالي مع تقدّم الحارس (46).

وسجّل بونجاح هدفاً خامساً في الدقيقة 51، غير أن حكم المباراة عاد وألغاه بعد احتسابه، لوجود تسلّل أكدته تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

ولاحت فرصة تقليص الفارق للسودانيين في الدقيقة 70، عندما منحهم حكم المباراة ركلة جزاء إثر اللجوء إلى "في إيه آر"، لكن الحارس وقائد الفريق المخضرم رايس مبولحي تألق في التصدي لتسديدة محمد عبدالرحمن.

قال عبد الرحمن بعد إهداره ركلة جزاء لقناة "الكأس" القطرية: "لم نكن في يومنا، قدّمنا مباراة غير منتظرة. تلقي أربعة أهداف نتيجة كبيرة، ونتمنى معالجة الأخطاء في الأيام الثلاثة المقبلة".

مصر تفوز على لبنان

وفي المباراة الثانية، حصد المنتخب المصري أول انتصاراته أمام نظيره اللبناني المثقل بالغيابات، بهدف نظيف على ملعب الثمامة.

سجل أفشة هدف الفوز لمصر على لبنان من ركلة جزاء كريم جعفر ا ف ب

وسجّل هدف مصر لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" (71 من ركلة جزاء)، ليمنح مصر ثلاث نقاط تضعها في المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف عن الجزائر.

وفرض المنتخب المصري سيطرة تامة على المباراة، ولم يشهد الشوط الأول أي تسديدة من الجانب اللبناني على مرمى "الفراعنة"، وانتهى بالتعادل السلبي بفضل تألق الحارس اللبناني مصطفى مطر.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري ضغطه، مع محاولات تقدّم خجولة للبنانيين.

غير أن الضغط أجبر المدافع اللبناني روبرت ملكي على ارتكاب خطأ داخل منطقة الجزاء، منح حكم المباراة بموجبه ركلة جزاء للمصريين، ترجمها "أفشة" هدفاً (71).

وبعد تلقي الهدف، أجرى مدرب لبنان ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بإخراج محمد حيدر وربيع عطايا وهلال الحلوة، وإدخال فضل عنتر ونادر مطر ووليد شور. غير أن ذلك لم يغيّر شيئاً في مجرى المباراة ونتيجتها.

وقال الحارس المصري محمد الشناوي "أهدرنا كثيرا في الشوط الأول. لو كنا موفقين لكانت النتيجة أعرض بكثير. لكننا نحترم الخصم".

أما حارس لبنان مصطفى مطر فقال "قدمنا مباراة هادئة وكل ما نملك. هذه امكاناتنا وحُسمت المباراة بركلة جزاء. كانت مباراة جيدة من طرفنا واللياقة البدنية هبطت نوعا ما لدينا. نأمل في التعويض في المباريات المقبلة".

المغرب "الرديف" يرفع التحدّي

وحقق المنتخب المغربي فوزاً عريضاً على فلسطين 4-صفر في أولى مباريات الفريقين.

وسجل أهداف المغرب لاعبا الرجاء البيضاوي محمد الناهيري (31)، عبد الإله حفيظي (56 و64)، ولاعب الأهلي المصري بدر بنون (87 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز، يتصدر "أسود الأطلس" المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، في انتظار مواجهة السعودية والأردن، فيما تذيل المنتخب الفلسطيني الترتيب بصفر نقاط.

ونجح الناهيري في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية من مسافة بعيدة غالطت الحارس الفلسطيني عمرو قدورة فارتطمت بالعارضة وهزت الشباك (31).

ونجح حفيظي في مضاعفة النتيجة للمغرب في الدقيقة 56 بعدما تلقف عرضية وحولها بتسديدة مباشرة في المرمى، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليمنى لقدورة (65).

واختتم نجم الأهلي المصري بنون أهداف "أسود الأطلس" بهدف رابع من ركلة جزاء في الدقيقة 86 بعد عرقلة سفيان رحيمي.

مباراة حمراء بين "الأخضر" و"النشامى"

وخسر المنتخب السعودي مباراته الافتتاحية في كأس العرب أمام نظيره الأردني صفر-1، بهدف سجله محمود مرضي(62).

وبهذه النتيجة أودع المنتخب الأردني أول ثلاث نقاط له، ليحل وصيفاً للمنتخب المغربي الذي يتصدر المجموعة.

ويشارك المنتخب السعودي في البطولة بلاعبي المنتخب الأولمبي وبعض لاعبي منتخب الشباب.

وأكمل المنتخب الأردني المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبه احسان حداد (53)، ورغم النقص العددي تمكن "النشامى" في أخذ الأسبقية عندما فشل الدفاع في إبعاد كرة لتجد مرضي الذي صوبها قوية داخل المرمى (62).

وقال مرضي بعد المباراة "نحن غير راضين عن الأداء، لكن الأهم الثلاث نقاط... نطلب مساندة الجمهور في المباريات المقبلة لتقديم الأفضل".

وبحث "الأخضر" عن التعادل في أكثر من مناسبة، غير أنه تلقى ضربة موجعة عندما تلقى طرداً لمدافعه خليفة الدوسري (73) ببطاقة صفراء ثانية.

وكان المنتخب السعودي قاب قوسين من تعديل النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع لولا براعة الحارس الأردني يزيد أبو ليلى الذي تصدى لكرة حامد الغامدي قبل أن تعود لمحمد القحطاني الذي صوبها قوية فوق العارضة.

كما سجل عبدالله رديف هدفاً للسعودية ألغاه الحكم بداعي وجود خطأ من سعود عبد الحميد على أبو ليلى (2+90).

© 2021 AFP