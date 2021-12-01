كأس ديفيس: ديوكوفيتش يقود صربيا الى نصف النهائي

الفريق الصربي بقيادة نوفاك ديوكوفيتش (يمين) يحتفل بالتأهل الى نصف نهائي كأس ديفيس، مدريد في 1 كانون الاول/ديسمبر 2021

مدريد (أ ف ب) – قاد نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، بلاده صربيا الى نصف نهائي كأس ديفيس لكرة المضرب بعدما حول تخلفها أمام كازاخستان الى فوز 2-1 في مدريد.

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وبدأ أبطال عام 2010 المواجهة مع كازاخستان بتخلفهم صفر-1 بعد خسارة ميومير كيتسمانوفيتش في مباراة الفردي الأولى أمام ميخائيل كوكوشكين المصنف 182 عالمياً بنتيجة 6-7 (5-7) و6-4 و6-7 (11-13) بعد مباراة ماراتونية.

لكن ديوكوفيتش الذي ودع وبلاده البطولة من الدور ربع النهائي في نسختها الأخيرة عام 2019 ضد روسيا (أرجئت نسخة 2020 بسبب كورونا)، أدرك التعادل بفوز سهل على ألكسندر بوبليك 6-3 و6-4 بعدما انتزع شوطاً في كل مجموعة على إرسال منافسه، وكان ذلك كافياً لجعل مباراة الزوجي حاسمة لتحديد أي منتخب سيواجه كرواتيا في نصف النهائي.

وقال ديوكوفيتش بعد فوزه بمباراة الفردي "العمل لم ينتهِ، نأمل الفوز بمباراة الزوجي" التي كانت صعبة له ولمواطنه نيكولا تشاتشيتش بمواجهة أندري غولوبيف وألكسندر نيدوفييسوف.

وبدأ الصربيان المواجهة بشكل جيد من خلال حسمهما المجموعة الأولى 6-2، لكنهم خسرا الثانية بالنتيجة ذاتها قبل حسم الأمور في الثالثة 6-3 من دون دراما، خلافاً لما حصل عام 2019 في مدريد أيضاً حين خسرت صربيا أمام روسيا في المجموعة الثالثة الحاسمة من مباراة الزوجي 8-10.

وستخوض صربيا الآن ضد كرواتيا مواجهة حامية الوطيس تليق تماماً بأجواء كأس ديفيس التقليدية ضد الجارة اللدودة.

وبتأهلها الى نصف النهائي، ضمنت صربيا تواجدها في نهائيات كأس ديفيس للعام المقبل، كما حال جميع المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستصل الى هذا الدور والتي عُرِفَ ثلاثة منها هي ألمانيا وكرواتيا إضافة الى ألمانيا، على أن تحسم البطاقة الأخيرة الخميس بين روسيا والسويد.

وبلغت صربيا ربع نهائي بين أفضل منتخبين حلا في المركز الثاني نتيجة انهائها المجموعة السادسة خلف ألمانيا.

ووزعت المباريات حتى الدور ربع النهائي على ثلاث مدن هي العاصمة الاسبانية مدريد وإنسبروك النمسوية (خلف أبواب موصدة بعد فرض إغلاق شامل بسبب الجائحة)، وتورينو.

وتأهل الى ربع النهائي أصحاب المركز الأول في المجموعات الست (روسيا التي تشارك تحت اسم الاتحاد الروسي لكرة المضرب على خلفية فضيحة التنشط الممنهج، وكازاخستان وبريطانيا وكرواتيا وإيطاليا وألمانيا) الى جانب أفضل منتخبين في المركز الثاني (السويد وصربيا).

وتقام مباريات نصف النهائي والنهائي في مدريد.

© 2021 AFP