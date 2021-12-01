مضرب: البريطانية كونتا تعلن اعتزالها نهائيا

كلايف برونسكيل غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لاعبة كرة المضرب جوهانا كونتا في لقطة لها خلال مباراتها ضد الاوكرانية ايلينا سفيتولينا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. 3 ايلول/سبتمبر 2019

لندن (أ ف ب) – أعلنت جوهانا كونتا المصنفة البريطانية الأولى سابقا اعتزالها لعبة كرة المضرب رسميا الاربعاء عن 30 عاماَ.

إعلان اقرأ المزيد

وعانت كونتا إصابات متكررة على مستوى ركبتها في الموسمين الأخيرين، فتراجع تصنيفها العالمي الى المركز 113 علما بأن أفضل مرتبة بلغتها كانت الرابعة عالمياً.

وبلغت كونتا نصف نهائي ثلاث من البطولات الاربع الكبرى وقد أعلنت اعتزالها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها بعبارة "ممتنة".

وكتبت "انها الكلمة التي طالما استعملتها خلال مسيرتي والكلمة الأكثر تعبيراً في نهايةالمطاف".

واضافت "مسيرتي كلاعبة انتهت وأنا ممتنة جدا للمسيرة التي عشتها. جميع المؤشرات كانت تميل الى عدم قدرتي على النجاح في هذا المجال بيد اني كنت محظوظة للأشخاص الذين التقيتهم في مسيرتي وكان لهم اثر كبير".

وتابعت "أنا ممتنة جدا لهؤلاء الاشخاص. انتم تعرفون أنفسكم. بفضل مثابرتي ومن خلال ارشادات من كانوا حولي، عشت حلمي، لقد أصبحت ما كنت أصبو اليه وأنا طفلة".

وأصبحت كونتا في تموز/يوليو الماضي اول لاعبة بريطانية تحرز لقب دورة نوتنغهام الانكليزية المفتوحة منذ مواطنتها سو باركر عام 1981.

© 2021 AFP