الأمم المتحدة تطلب 41 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في 2022

دليل سليمان ا ف ب/ارشيف

امرأة مع طفلها في مخيم الهول للنازحين بمحافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، في 22 تموز/يوليو 2019

جنيف (أ ف ب) – أعلنت الأمم المتحدة الخميس أنها بحاجة لمبلغ 41 مليار دولار لتلبية الحاجات الإنسانية المتزايدة حول العالم، في وقت يواصل الوباء تفشيه فيما يدفع التغير المناخي والنزاعات بمزيد من الناس إلى حافة المجاعة.

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وقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أن يكون 274 مليون شخص على مستوى العالم، بحاجة لنوع من المساعدة الضرورية العام القادم، ما يمثل زيادة بنسبة 17 بالمئة مقارنة بعام 2021 والذي سجل أرقاما قياسية.

ويعني ذلك أن شخصا من بين 29 سيحتاج لمساعدة في 2022، وهي زيادة بنسبة 250 بالمئة منذ 2015 عندما كان شخص من كل 95 بحاجة لمساعدة، حسبما أكد مكتب الأمم المتحدة في تقريره السنوي الذي يعطي لمحة عامة عن الأوضاع الإنسانية.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث للصحافيين إن عدد الأشخاص المحتاجين "لم يبلغ هذا المستوى المرتفع من قبل".

وأضاف بأن توفير المساعدة لهذا العدد الكبير من الناس "ليست مسألة مستدامة، لكن ينبغي أن يستمر".

وجاء في النداء السنوي لوكالات الأمم المتحدة منظمات إنسانية أخرى أن توفير المساعدة ل183 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا في 63 دولة العام القادم، سيتطلب 41 مليار دولار، مقارنة ب35 مليار دولار لعام 2021، وما يمثل ضعف ما كان مطلوبا قبل أربع سنوات.

وعرض التقرير صورة قاتمة للاحتياجات المتزايدة الناجمة عن الصراعات وتفاقم عدم الاستقرار في أماكن مثل أفغانستان وإثيوبيا وبورما.

© 2021 AFP