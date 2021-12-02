بريطانيا تشتري 114 مليون جرعة لقاحية إضافية مضادة لكورونا

سيندي اورد غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لندن (أ ف ب) – أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أنّها ستحصل على 114 مليون جرعة إضافية من لقاحي موديرنا وفايزر/بايونتيك المضادّين لكورونا لمواصلة حملة التحصين الوطنية ضدّ هذا الفيروس خلال عامي 2022 و 2023 ومواجهة متحوّراته الجديدة على غرار أوميكرون.

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وقالت الحكومة في بيان إنّه "تم تسريع العقود الجديدة مع فايزر/بايونتيك وموديرنا في ضوء المتحوّرة الجديدة".

ويأتي الإعلان عن شراء هذه الكمية الجديدة من الجرعات، والتي تتوزع على 60 مليون جرعة من لقاح موديرنا و54 مليون جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك، في وقت وضعت فيه الحكومة نصب عينيها هدف إعطاء جميع البالغين في البلاد جرعة لقاحية ثالثة معزّزة بحلول نهاية شهر كانون الثاني/يناير المقبل للتصدّي للمتحوّرة الجديدة أوميكرون التي يُعتقد أنّها شديدة العدوى.

وبريطانيا هي من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من الجائحة إذ حصد فيها فيروس كورونا أرواح أكثر من 145 ألف شخص حتى اليوم.

وسجّلت في المملكة المتّحدة حتى الأربعاء 32 إصابة مؤكّدة بالمتحورة أوميكرون.

وفي بيانها أوضحت الحكومة أنّ الكمية الجديدة التي تعاقدت عليها مع الشركتين تشمل "لقاحات معدّلة إذا ما كانت هناك حاجة إليها لمكافحة أوميكرون أو متحوّرات مستقبلية مقلقة".

ونقل البيان عن وزير الصحة ساجيد جافيد قوله إنّ أكثر من 115 مليون جرعة تمّ حقنها في المملكة المتّحدة حتى اليوم في إطار حملة التحصين الوطنية ضدّ كوفيد-19.

وشدّد الوزير على أنّ "هذه مهمة وطنية، وأفضل سلاح لدينا لمواجهة هذا الفيروس ومتحوّراته هو التطعيم".

من جهته سيستقبل رئيس الوزراء بوريس جونسون الخميس رؤساء شركات دوائية كبرى، بما في ذلك أسترازينيكا وفايزر و"جي إس كي" للتباحث وإياهم في سبل التعامل مع "المتغيّرات الناشئة والأوبئة المستقبلية" والدروس التي يمكن استقاؤها لمواجهة تحديات صحية أخرى مثل السرطان والخرف والسُّمنة.

© 2021 AFP