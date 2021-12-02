بطولة البرتغال: بيلينينشيش المثقل باصابات كورونا يطالب بتأجيل مباراته المقبلة

باتريسيا دي ميلو مورييرا ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

جواو مونتيرو لاعب بيلينينشيش على الأرض خلال مباراة فريقه أمام بنفيكا في الدوري البرتغالي في لشبونة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لشبونة (أ ف ب) – طالب نادي بيلينينشيش المثقل باصابات فيروس كورونا الخميس رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم بتأجيل مباراته القادمة المقررة الإثنين، وذلك بعد أسبوع من إجباره على مواجهة ضيفه بنفيكا بتسعة لاعبين فقط ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري.

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وقال فريق لشبونة في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس "من الملح أن تقوم الرابطة، حيث من واجبها تأجيل المباراة بين فيزيلا وبيلينينشيش بسبب قوة قاهرة".

وتم اكتشاف حوالي عشرين حالة إصابة مرتبطة بمتحوّرة "أوميكرون"، وهي أولى حالات تم تسجيلها في البرتغال بحسب المعهد الوطني الصحي في البرتغال (إنسا) في النادي.

ويخضع اللاعبون والطواقم العاملة وجميع أفراد الإدارة للحجر الصحي الإنفرادي.

واضطر بيلينينشيش لخوض مباراة السبت في الدوري المحلي مع ضيفه بنفيكا بتسعة لاعبين بسبب كثرة الإصابات في صفوفه بفيروس كورونا، حيث بلغ العدد الإجمالي 17 إصابة بين لاعبين وعاملين في طواقم النادي.

وفي ظل افتقاده الى العدد الكافي من اللاعبين، اضطر الفريق الى اشراك حارس مرماه الثاني جواو مونتيرو كلاعب ميدان.

وبعدما حسم بنفيكا الشوط الأوّل بسباعية نظيفة، اضطر بيلينينشيش الى الانسحاب في مستهل الشوط الثاني الذي بدأه بسبعة لاعبين بسبب الإصابة، ثم سقط مونتيرو أرضاً ما دفع الحكم الى ايقاف اللقاء بسبب عدم توفر العدد الكافي من اللاعبين لإكماله.

وأثار قرار الإبقاء على المباراة رغم عدم تواجد العديد من اللاعبين الذين يخضعون للحجر الصحي، انتقادات شديدة في البرتغال، خاصة من جانب لاعب الوسط أفونسو سوزا أحد اللاعبين الغائبين.

ووصفت صحيفة "أ بولا" ما حصل بـ "العار"، فيما اعتبرت "ريكورد" أن كرة القدم البرتغالية "وصلت إلى الحضيض"، بينما قال رئيس بنفيكا لاعب الوسط السابق روي كوستا أن ما حصل هو "صفحة سوداء لكرة القدم البرتغالية" من خلال رفض أي مسؤولية تجاه ناديه.

في المقابل، قال رئيس نادي بيلينينشيش روي بيدرو سواريس أن طلبه تأجيل المباراة ضد بنفيكا رُفض من قبل الرابطة على أساس أن لديه عدد كاف من اللاعبين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في الرابطة قوله إنه كان على اتصال هاتفي بسواريس لكنه نفى تلقيه "طلبًا رسميًا" للتأجيل.

وكانت الرابطة أرجأت مباراة تونديلا وموريرينسي ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الأربعاء، على خلفية تفشي فيروس كورونا في النادي المضيف. فيما ستقام المواجهة المنتظرة بين بنفيكا وسبورتينغ حامل اللقب ضمن الجولة الرابعة عشرة الجمعة، بعدما جاءت نتائج جميع لاعبي بنفيكا سلبية بعد مباراته ضد بيلينينشيش.

من ناحية أخرى، سيُحرم سبورتينغ من جهود قائده الأوروغواياني سيباستيان كوتس لاصابته بكورونا.

بك-د ح

© 2021 AFP