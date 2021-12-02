بطولة انكلترا: توتنهام يحافظ على تفوقه على برنتفورد منذ عام 1948

دانييل ليل ا ف ب/ا ف ب

مدرب توتنهام الإيطالي أنتونيو كونتي خلال مباراة فريقه أمام برنتفورد في الدوري الانكليزي على ملعب توتنهام ستاديوم في لندن في 2 كانون الأول/ديسمبر 2021

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – حقق توتنهام فوزاً مقنعاً على ضيفه الوافد الجديد برنتفورد 2-صفر الخميس، في ختام منافسات المرحلة 14 من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

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افتتح توتنهام التسجيل عبر النيران الصديقة بفضل الاسباني سيرغي كانوس خطأ في مرمى فريقه (12)، وأضاف الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الثاني (65).

وحافظ توتنهام على تفوقه أمام نادي غرب لندن في الدوري منذ عام 1948، محققاً تسعة انتصارات مقابل 3 تعادلات.

ورفع "سبيرز" رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس وله مباراة مؤجلة (أمام بيرنلي في المرحلة السابقة بسبب سوء الأحوال الجوية)، فيما تجمد رصيد برنتفورد عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

وهو الفوز الثاني توالياً لتوتنهام في الدوري بعد فوزه على ليدز يونايتد 2-1 في المرحلة 12، كما خاض مباراته الخامسة في مختلف المسابقات بقيادة مدربه الجديد الإيطالي أنتونيو كونتي، حيث لم يذق معه طعم الخسارة في البريميرليغ مع فوزين على ليدز وبرنتفورد وتعادل سلبي أمام إيفرتون.

من ناحيته، سقط برنتفورد الذي صعد إلى الدوري الممتاز هذا الموسم بقيادة مدربه الدنماركي توماس فرانك لينهي انتظاراً دام 74 عاماً، مجدداً في دوامة الهزائم (السادسة هذا الموسم) بعدما كان وضع في المرحلة السابقة بفوزه على إيفرتون 1-صفر، حداً لسلسلة من خمس مباريات من دون أي فوز في البريميرليغ (4 هزائم وتعادل).

وفضّل كونتي، أوليفر سكيب على هاري وينكز في وسط الملعب، والكولومبي دافينسون سانشيس بدلاً من جافيت تانغانغا في الدفاع مقارنة مع التشيكلة التي فازت على ليدز.

على ملعب توتنهام هوتسبر في لندن، دخل لاعبو الفريق المضيف مرتاحين نسبياً على خلفية عدم خوضهم مباراتهم أمام بيرنلي، فسيطروا على المباراة منذ صافرة البداية، ليفتتحوا التسجيل عبر النيران الصديقة بفضل رأسية للاسباني كانوس خدعت مواطنه الحارس ألفارو فرنانديس بعد تمريرة عرضية إلى داخل المنطقة من الرواق الايسر ومضايقة من الويلزي بن ديفيس.

واعتبر الهدف الأوّل إيذاناً لخسارة متوقعة لبرنتفورد الذي تخلف بالنتيجة مع نهاية الشوط الأوّل للمرة الخامسة هذا الموسم، من دون أن يتمكن من قلب الطاولة على منافسيه ليخسر أربع مرات سابقة أمام كل من ليستر وتشلسي وبيرنلي ونوريتش.

وبالفعل، لم يتأخر توتنهام في الشوط الثاني في مضاعفة النتيجة بعد لعبة مشتركة بدأها سانشيس إلى سون، ومنه إلى هاري كاين الذي مرر بدوره في العمق إلى الإسباني سيرخيو ريغيلون على الجهة اليمنى، ليعود الاخير ويمرر ثالث تمريرة حاسمة له هذا الموسم، بسهولة إلى الكوري الجنوبي ليسجل في المرمى الخالي (65)، وذلك للمرة الاولى في الدوري منذ تشرين الأوّل/أكتوبر.

ورفع سون رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري هذا الموسم، كأفضل هداف في صفوف فريقه، وإلى 75 هدفاً منذ انضمامه إلى نادي شمال لندن قادماً من باير ليفركوزن الألماني في عام 2015.

بور-د ح

© 2021 AFP