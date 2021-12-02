جائزة السعودية الكبرى: فرصة أولى أمام فيرستابن لحسم لقب بطولة العالم

اندري ايساكوفيتش ا ف ب/ارشيف

فيرستابن بعد حلوله وصيفا في جائزة قطر الكبرى في 21 تشرين الثاني/نوفمبر

جدة (أ ف ب) – يأمل الهولندي ماكس فيرستابن في اقتناص لقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد من الفرصة الأولى، عندما ينازل غريمه البريطاني لويس هاميلتون حامل اللقب الأحد في النسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى في جدة.

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وبرغم صعوبة الحسم في الجولة قبل الأخيرة من الموسم، مع ترجيح استمرار الصراع حتى جائزة أبو ظبي، سيكون بمقدور سائق ريد بول حسم اللقب الأوّل في مسيرته.

يتعيّن عليه رفع الفارق مع هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، من ثماني نقاط إلى 26. وقد توّج فيرستابن هذا الموسم بتسعة سباقات مقابل سبعة لهاميلتون، ما يمنحه أفضلية بحال التعادل في النقاط.

ويمكن لفيرستابن (24 عاماً) حسم اللقب العالمي بحال فوزه في السعودية مع نقطة أسرع لفة وحلول هاميلتون خارج الخمسة الأوائل.

وسيضمن الهولندي اللقب بحال حلوله في المركزين الأوّل أو الثاني تزامناً مع تعثر سائق مرسيدس البالغ 36 عاماً.

قال هاميلتون، المتوّج في آخر سباقين في البرازيل وقطر، مشددًا على تفادي أي حادث "يجب أن تكون حذراً، أكثر حذراً من أي وقت سابق".

تابع لصحيفة "أوتو موتور أوند سبورت" الألمانية "يجب أن تقوم بكل شيء لتفادي الاصطدامات حتى ولو خرجت عن المسار. في نهاية المطاف، عليك أن تنهي السباق. إذا كنت عنيداً جداً ودافعت عن موقعك، ستتعرض لحادث".

على الورق، تميل كفة جائزة السعودية المقامة للمرة الأولى على كورنيش جدة، لمصلحة فريق مرسيدس.

يتضمن 27 منعطفاً بطول 6,174 كلم. يبلغ متوسط السرعة 252 كلم/ساعة تصل إلى ذروتها مع 322 كلم/ساعة، وهي الأعلى بين سباقات الطرق.

"الخطأ غير مسموح"

يقول كارستن تيلكه مصمّم الحلبة لوكالة فرانس برس "هي سريعة جداً لكنها غير مستقيمة، وهذا ما يجعلها مميزة. لكن إذا أردنا التسارع إلى الحد الأقصى تصبح الأمور معقدة. يجب التركيز على كل لفة والجدران القريبة، لذا فإن الخطأ غير مسموح".

شهد الموسم الحالي منافسة ضارية بين هاميلتون وفيرستابن كارل دي سوزا ا ف ب/ارشيف

ورأى مدير فريق ريد بول كريستيان هورنر أن الحلبة فريدة ومجهولة في آن "تبدو جنونية بحسب ما رأيت. سيكون تحدياً كبيراً وأنا متأكد من حدوث إثارة ودراما".

في ظروف مماثلة، تبدو الأفضلية في مصلحة الأسهم الفضية. كما أن هاميلتون سيكون مجهزاً بمحرّك جديد سمح له بالتقدّم 25 مركزاً في سباقين (سباق السرعة والسباق النهائي) للتفوّق في البرازيل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

بالنسبة للبريطاني، يتعين عليه تحقيق الفوز، كي يعزّز فرص إحراز لقبه الخامس توالياً والثامن في مسيرته ليتفوّق على رقم الألماني ميكايل شوماخر.

قال فيرستابن قبل الجولة 21 من أصل 22 "أشعر بالهدوء، أعرف أني أقدم دوماً كل ما لدي وسننتظر النتيجة. لم يحسم شيء حتى الآن، لكننا جاهزون للتحدي".

في المقابل، يرى مدير فريق مرسيدس النمسوي توتو وولف "السباق على اللقبين مفتوح ومهمتنا واضحة. السيارة تعمل بشكل جيد في الآونة الأخيرة. لم تكن بهذه الجودة هذا الموسم وسائقونا واثقون بما فيه الكفاية لدفعها غلى الحد الأقصى".

وإذا كان وولف يتحدث عن "لقبين"، فهذا لأن مرسيدس وريد بول في صراع آخر على لقب الصانعين حيث يتقدم الفريق الألماني بخمس نقاط.

سباق ليلي

ينطلق السباق عند الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (17,30 ت غ). توقيت هو الأكثر تأخيراً في الروزنامة الدولية، تفادياً لدراجة حرارة مرتفعة تتخطى الثلاثين مئوية خلال النهار.

ونظراً لتداعيات فيروس كورونا، لا يتوقع حضور أكثر من أربعين ألف متفرج، بينهم سبعة آلاف من الخارج.

وفيما انطلق مشروع استضافة السباق فعلياً منذ سنة ولم تبدأ أعمال البناء سوى في نيسان/أبريل، بقيت حالة الحلبة التي بُني 90% منها، محط تساؤلات. ويؤكّد المنظمون على جهوزية الحلبة.

باستقبال الفورمولا واحد، بعد الفورمولا الكهربائية، رالي دكار، الملاكمة وحتى الغولف، تأمل السعودية في تحسين صورتها الدولية وتنويع اقتصادها المرتكز على البترول. وتتعرض لاتهامات متواصلة تنفيها دوماً باعتماد "غسيل رياضي" من خلال استضافة أحداث رياضية كبرى للتغطية على تجاوزات في مجال حقوق الانسان.

© 2021 AFP