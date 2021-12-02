دوري "أن بي ايه": أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز على هورنتس بسلة حامسة

ستايسي ريفير غيتي/ا ف ب

اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو يسجل خلال مباراة فريقه ميلووكي باكس ضد ضيفه تشارلوت هورنتس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في الاول من كانون الاول/ديسمبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو السلة الحاسمة قبل ثانيتين من نهاية المباراة، ليقود ميلووكي باكس حامل اللقب للفوز 127-125 على ضيفه تشارلوت هورنتس الاربعاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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سجل أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري المنتظم مرتين وأفضل لاعب في نهائيات الموسم الماضي، 40 نقطة و12 متابعة و9 تمريرات حاسمة ليقود باكس الى انتصاره الثامن تواليًا.

وبدأ هورنتس االمباراة بقوة بتسجيله 10 من 17 محاولة عن خط الثلاثيات في الربع الاول فقط، وتقدم بفارق 18 نقطة في الشوط الاول، إلا أنه لم يتمكن في المحافظة على هذه الافضلية بعد أن نجح أصحاب الارض بتقليص الفارق الى 68-60 مع الدخول الى الاستراحة.

وتقدم باكس للمرة الاولى قبل 2:29 دقيقتين من نهاية الربع الثالث (91-90) بثلاثية لجورج هيل. وشهد الربع الاخير تبادل التقدم بين الفريقين 10 مرات، قبل أن يخترق اليوناني الى السلة في الثواني الاخيرة ويسجل السلة الحاسمة.

ورفع باكس رصيده الى 17 انتصارًا مقابل ثماني هزائم في المركز الثالث في المنطقة الشرقية.

في نيو أورليانز، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 28 نقطة و14 تمريرة حاسمة فيما أضاف اللاتفي كريستابس بورزينغيس 20 نقطة و19 متابعات ليقودا دالاس مافريكس للفوز 139-107 على بيليكانز.

وعاد دالاس الى الانتصارات بعد خسارته أمام كليفلاند كالفالييرز محققًا انتصاره الثاني فقط في سبع مباريات.

وحقق مافريكس رقمًا قياسيًا في تاريخ النادي بنسبة التسديدات الناجحة في مباراة واحدة بلغت 68.7% (57 تسديدة ناجحة من 83 محاولة، بنها 18 ثلاثية)، محطمًا الرقم القياسي السابق في 1983 (68.6%).

سجل دونتشيتش 22 نقطة و10 تمريرات حامسة في الشوط الاول لينضم الى داميان ليلارد وتراي يونغ كاللاعبين الوحيدين الذين نجحوا في تحقيق اقله 20 نقطة و10 تمريرات حاسمة في الشوط الاول منذ موسم 2018-2019.

قال بعد المباراة "دخلنا الى المواجهة والطاقة تملؤنا. أتيحت أمامنا تسديدات سهلة وأفدنا منها".

في بوسطن، سجل جايسون تايتوم 26 نقطة والتقط 16 متابعة هي الاعلى في مسيرته ليقود سلتيكس الى فوز صعب 88-87 على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

© 2021 AFP